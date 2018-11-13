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У центрі Києва через прорив тепломережі без опалення залишилися два будинки

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 21:20
У центрі Києва через прорив тепломережі без опалення залишилися два будинки
Ілюстративне фото (facebook.com/kyivteploenergo)

Два будинки будуть без тепла максимум добу, заявили в КМДА

У Києві через прорив тепломережі на вулиці Шота Руставелі два будинки залишилися без опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, цій тепломережі близько 50 років, її неодноразово визнавали аварійною.

"Максимум протягом доби відновимо нормальну роботу теплозабезпечення. Мережі 50 років, за інформацією фахівців, вона неодноразово подавалась як аварійна в минулі роки. Тому маємо такий спадок, який саме цьогоріч місто взяло в управління. Це житлові, адміністративні будинки, садків і шкіл тут немає. Перебоїв з теплом не має бути, тільки два об’єкти в нас будуть без тепла максимум добу", - пояснив Пантелєєв.

Ці два будинки, які залишилися без опалення, повинні перепідключити до інших тепломереж, зазначив він.

Нагадаємо, наслідки прориву труби на вул. Шота Руставелі в Києві планують ліквідувати до 15:00 14 листопада.

Як наголошується, сьогодні, 13 листопада, о 16:40 на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського відбулося пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, внаслідок чого гаряча вода витекла на проїжджу частину. Крім того, через аварію тепломережі на перетині зазначених вулиць утворилася яма, в яку потрапило легкове авто, постраждалих немає.

Столичні комунальники оперативно ліквідовують пошкодження тепломережі в центрі міста, - КМДА У "Київтеплоенерго" назвали терміни ліквідації наслідків аварії на Шота Руставелі
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