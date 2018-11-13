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Прорив труби в Києві: відновлено рух транспорту по Жилянській

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 21:51
Прорив труби в Києві: відновлено рух транспорту по Жилянській
Фото: прорив тепломережі у Києві (twitter.com/sahsa5555555551)

Рух по Жилянській відновлено для автобусів та тролейбусів

У Києві ввечері у вівторок, 13 листопада, відновили рух тролейбусів та автобусів по вулиці Жилянській. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що рух транспорту відновлено о 20:52. Додамо, що у результаті прориву тепломережі на вул. Жилянській - вул. Шота Руставелі було заблоковано рух тролейбусів № 3, 12, 14, 40, 40к та автобусів № 69.

Прорив труби в Києві: відновлено рух транспорту по Жилянській

Нагадаємо, ввечері у Києві на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю. У "Київтеплоенерго" запевнили, що наслідки прориву труби планують ліквідувати до 15:00 14 листопада. 

Наразі у Києві внаслідок прориву тепломережі на вулиці Шота Руставелі два будинки залишилися без опалення. У КМДА зазначили, що цій тепломережі близько 50 років, її неодноразово визнавали аварійною.

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