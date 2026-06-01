"Прорвались крізь міни у ворожий тил". Як "Артан" вже 4 роки здійснює "неможливі місії"

Головне: Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" відзначає 4-річчя з дня створення.

з дня створення. Бійці підрозділу відомі виконанням надскладних місій як на суходолі, так і в Чорному морі, включаючи повернення "вишок Бойка" та рейди до окупованого Криму.

як на суходолі, так і в Чорному морі, включаючи повернення "вишок Бойка" та рейди до окупованого Криму. "Артан" спеціалізується на проривах у ворожий тил , зокрема у 2024 році підрозділ спільно зі штурмовиками повернув контроль над Новомихайлівкою.

, зокрема у 2024 році підрозділ спільно зі штурмовиками повернув контроль над Новомихайлівкою. За час повномасштабної війни підрозділ брав участь у найгарячіших боях за Енергодар, Бахмут, Куп’янськ, Часів Яр та стабілізації фронту на Запорізькому і Лиманському напрямках.

Історія Артану: операції в найгарячіших точках фронту й унікальні місії

"Артан" сформували 1 червня 2022 року в Києві. Очолює його полковник ГУР Віктор Торкотюк із позивним "Титан". Підрозділ назвали на честь племені артанців, які за легендою вбивали кожного чужинця, який прийшов з війною на їхні землі. Девіз воїнів - Scimus. Invenimus. Delemus. ("Знаємо. Знаходимо. Знищуємо.").

"Перш за все, ми воюємо за своїх дітей, нашу землю і незалежність. Тому й дату стоврення підрозділу вибрали символічну - 1 червня раніше відзначали День захисту дітей. Тому ми робимо все, щоб вони не бачили жахіть війни", - розповідає Торкотюк.

Основу "Артану" складають вмотивовані добровольці, які обʼєдналися навколо групи професійних військових та спецпризначенців. В підрозділі також воює велика кількість професійних спортсменів, серед яких - чемпіони світу та Європи з різних видів спорту.

Підрозділ прославився зухвалим операціями. Бійці "Артану" пройшли низку гарячих точок: Енергодар, Бахмут, Куп’янськ, Часів Яр, Лиманський та Запорізький напрямки.

"Артан" обороняв острів Зміїний після його повернення під контроль України, забезпечував роботу "зернового коридору", повертав так звані "вишки Бойка" і здійснив з десяток рейдів в тимчасово окупований Крим.

З січня 2026 року "Артан" виконує нове завдання на Запорізькому напрямку, де стримує штурми та вибиває ворога із захоплених позицій.

Підрозділ "Артан" відзначає 4 роки (фото надав "Артан")

Прорив у тил і звільнення Новомихайлівки

Однією з найскладніших операцій підрозділу став серпневий наступ на Донеччині торік. "Артан" спільно з 2-м штурмбатом Третьої штурмової бригади провели комплексну спецоперацію та повернули контроль над Новомихайлівкою. Ворог втратив близько роти особового складу.

Розвідники подолали кілометри "кілзони", прорвалися крізь мінні загородження прямо у ворожий тил і вели бій в оточенні чотири доби поспіль.

"Машину з десантом одразу почали атакувати FPV, обстрілювати з арти. Але ми й не подумали розвертатися - тільки вперед. Прорвалися крізь мінні загородження і успішно десантувалися у них в тилу", - згадують розвідники на позивні "Одуван" і "Перун".

Ця успішна взаємодія розвідників та штурмовиків згодом переросла у спільні дії на Лиманському напрямку, де Третій армійський корпус разом із ГУР ліквідували цілий полк армії РФ та покращили тактичне положення українських сил.

"Такі результати - це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання", - каже Торкотюк.

Бійці "Артану" виконують надскладні операції (фото надав "Артан")

Хроніка головних битв підрозділу

За час великої війни бійці "Артану" пройшли найгарячіші зіткнення на фронті:

Енергодар: участь у перших нічних висадках на човнах через Каховське водосховище для спроби звільнення ЗАЕС.

участь у перших нічних висадках на човнах через Каховське водосховище для спроби звільнення ЗАЕС. Бахмут та Часів Яр: запеклі міські бої, утримання стратегічних логістичних трас та відбиття масованих штурмів із важкою технікою.

запеклі міські бої, утримання стратегічних логістичних трас та відбиття масованих штурмів із важкою технікою. Куп'янськ: оборона позицій в умовах десятикратної переваги ворога. Саме тут боєць "Хохол" самотужки вижив на мінному полі у тилу противника і через три доби вийшов до своїх.

оборона позицій в умовах десятикратної переваги ворога. Саме тут боєць "Хохол" самотужки вижив на мінному полі у тилу противника і через три доби вийшов до своїх. Липці (Харківщина): влітку та восени 2024 року розвідники зачистили 400 гектарів лісу, знищивши три мотострілецькі батальйони РФ.

влітку та восени 2024 року розвідники зачистили 400 гектарів лісу, знищивши три мотострілецькі батальйони РФ. Запоріжжя та Лиман (2024-2025): підрозділ стабілізував лінію фронту, повернув під контроль низку населених пунктів та перейшов у контрнаступ.

Операції на воді та в тилу ворога

Морські операції "Артану" змінили розстановку сил у Чорному морі, бійці здійснили близько десяти рейдів в тимчасово окупований Крим. Найвідомішою місією стало повернення "вишок Бойка", під час якої спецпризначенці на катерах вступили в бій із російським винищувачем Су-30 і пошкодили його.

Тоді ж боєць із позивним "Конан" випав за борт під вогнем авіації. Він провів у відкритому морі 14 годин, після чого його успішно евакуювали побратими.

Знаковою була й нічна операція на окупованій Тендрівській косі влітку 2024-го. Спецпризначенці "Артану" та Морського центру ГУР МО висадилися на косі, де знищили ворожу важку техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, значну кількість особового складу та зруйнували фортифікаційні укріплення росіян. Бійці успішно вийшли з позиції без втрат.

Операції у глибокому тилу ворога - одна зі "спеціалізацій "Артану". Вони особливо складні, адже бійцям потрібно провести ретельну розвідку й просунуть на кілометри за лінію фронту.

"Якось ми зробили засідку у тилу ворога і знищили одного із ТОП-командирів противника. Він опинився не в той час і не в тому місці. Тоді до нас потрапили дуже важливі документи", - розповідає командир "Артану".

Бійці "Артану" часто проводять операції у тилу ворога (фото надав "Артан")

Також окремою сторінкою стало повернення тіла українського пілота у 2024-му. Спецоперацію провели за кілометр від позицій РФ на Запорізькому напрямку. Інженери підрозділу змогли зайти на окуповану територію та розмінувати катапультне крісло льотчика посеред мінного поля, де воно лежало майже 2 роки.

За успішні дії на полі бою бійців підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" кілька разів у своїх щоденних зверненнях до нації особисто відзначав Президент України Володимир Зеленський. Четверо бійців "Артану" отримали звання Героя України посмертно.

"Я вдячний кожному бійцю "Артану" за той внесок, який вони зробили у розвиток нашого підрозділу. Ми закінчимо цю війну однозначно перемогою. Йти вперед дуже важко, але іншого шляху у нас нема", - додає Торкотюк.