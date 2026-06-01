"Прорвались сквозь мины во вражеский тыл". Как "Артан" уже 4 года выполняет "невозможные миссии"

08:00 01.06.2026 Пн
6 мин
Бойцы подразделения высаживались в оккупированном Крыму около десятка раз
aimg Василина Копытко
Бойцы подразделения "Артан" прошли самые горячие точки фронта (фото предоставил "Артан")

Спецподразделение активных действий ГУР МО Украины "Артан" отмечает четвертую годовщину со дня создания. Он получил особую славу за сверхсложные успешные операции, как на суше, так и в Черном море.

Главное:

  • Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" отмечает 4-летие со дня создания.
  • Бойцы подразделения известны выполнением сверхсложных миссий как на суше, так и в Черном море, включая возвращение "вышек Бойко" и рейды в оккупированный Крым.
  • "Артан" специализируется на прорывах во вражеский тыл, в частности в 2024 году подразделение совместно со штурмовиками вернуло контроль над Новомихайловкой.
  • За время полномасштабной войны подразделение участвовало в горячих боях за Энергодар, Бахмут, Купянск, Часов Яр и стабилизации фронта на Запорожском и Лиманском направлениях.

История Артана: операции в самых горячих точках фронта и уникальные миссии

"Артан" сформировали 1 июня 2022 года в Киеве. Возглавляет его полковник ГУР Виктор Торкотюк с позывным "Титан". Подразделение назвали в честь племени артанцев, которые по легенде убивали каждого чужака, пришедшего с войной на их земли. Девиз воинов - Scimus. Invenimus. Delemus ("Знаем. Находим. Уничтожаем.").

"Прежде всего, мы воюем за своих детей, нашу землю и независимость. Поэтому и дату создания подразделения выбрали символическую - 1 июня раньше отмечали День защиты детей. Поэтому мы делаем все, чтобы они не видели ужасов войны", - рассказывает Торкотюк.

Основу "Артана" составляют мотивированные добровольцы, которые объединились вокруг группы профессиональных военных и спецназовцев. В подразделении также воюет большое количество профессиональных спортсменов, среди которых - чемпионы мира и Европы по различным видам спорта.

Подразделение прославилось дерзкими операциями. Бойцы "Артана" прошли ряд горячих точек: Энергодар, Бахмут, Купянск, Часов Яр, Лиманское и Запорожское направления.

"Артан" оборонял остров Змеиный после его возвращения под контроль Украины, обеспечивал работу "зернового коридора", возвращал так называемые "вышки Бойко" и совершил с десяток рейдов во временно оккупированный Крым.

С января 2026 года "Артан" выполняет новую задачу на Запорожском направлении, где сдерживает штурмы и выбивает врага с захваченных позиций.

Подразделение "Артан" отмечает 4 года (фото предоставил "Артан")

Прорыв в тыл и освобождение Новомихайловки

Одной из самых сложных операций подразделения стало августовское наступление в Донецкой области в прошлом году. "Артан" совместно со 2-м штурмбатом Третьей штурмовой бригады провели комплексную спецоперацию и вернули контроль над Новомихайловкой. Враг потерял около роты личного состава.

Разведчики преодолели километры "килзоны", прорвались сквозь минные заграждения прямо во вражеский тыл и вели бой в окружении четверо суток подряд.

"Машину с десантом сразу начали атаковать FPV, обстреливать из арты. Но мы и не подумали разворачиваться - только вперед. Прорвались сквозь минные заграждения и успешно десантировались у них в тылу", - вспоминают разведчики с позывными "Одуван" и "Перун".

Это успешное взаимодействие разведчиков и штурмовиков потом переросло в совместные действия на Лиманском направлении, где Третий армейский корпус вместе с ГУР ликвидировали целый полк армии РФ и улучшили тактическое положение украинских сил.

"Такие результаты - это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи", - говорит Торкотюк.

Бойцы "Артана" выполняют сверхсложные операции (фото предоставил "Артан")

Хроника главных сражений подразделения

За время большой войны бойцы "Артана" прошли самые горячие столкновения на фронте:

  • Энергодар: участие в первых ночных высадках на лодках через Каховское водохранилище для попытки освобождения ЗАЭС.
  • Бахмут и Часов Яр: ожесточенные городские бои, удержание стратегических логистических трасс и отражение массированных штурмов с тяжелой техникой.
  • Купянск: оборона позиций в условиях десятикратного превосходства врага. Именно здесь боец "Хохол" самостоятельно выжил на минном поле в тылу противника и через трое суток вышел к своим.
  • Липцы (Харьковская область): летом и осенью 2024 года разведчики зачистили 400 гектаров леса, уничтожив три мотострелковых батальона РФ.
  • Запорожье и Лиман (2024-2025): подразделение стабилизировало линию фронта, вернуло под контроль ряд населенных пунктов и перешло в контрнаступление.

Операции на воде и в тылу врага

Морские операции "Артана" изменили расстановку сил в Черном море, бойцы совершили около десяти рейдов во временно оккупированный Крым. Самой известной миссией стало возвращение "вышек Бойко", во время которой спецназовцы на катерах вступили в бой с российским истребителем Су-30 и повредили его.

Тогда же боец с позывным "Конан" выпал за борт под огнем авиации. Он провел в открытом море 14 часов, после чего был успешно эвакуирован побратимами.

Знаковой была и ночная операция на оккупированной Тендровской косе летом 2024-го. Спецназовцы "Артана" и Морского центра ГУР МО высадились на косе, где уничтожили вражескую тяжелую технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ, значительное количество личного состава и разрушили фортификационные укрепления россиян. Бойцы успешно вышли с позиции без потерь.

Операции в глубоком тылу врага - одна из "специализаций "Артана". Они особенно сложные, ведь бойцам нужно провести тщательную разведку и продвинутся на километры за линию фронта.

"Как-то мы сделали засаду в тылу врага и уничтожили одного из ТОП-командиров противника. Он оказался не в то время и не в том месте. Тогда к нам попали очень важные документы", - рассказывает командир "Артана".

Бойцы "Артана" часто проводят операции в тылу врага (фото предоставил "Артан")

Также отдельной страницей стало возвращение тела украинского пилота в 2024-м. Спецоперацию провели в километре от позиций РФ на Запорожском направлении. Инженеры подразделения смогли зайти на оккупированную территорию и разминировать катапультное кресло летчика посреди минного поля, где оно лежало почти 2 года.

За успешные действия на поле боя бойцов подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" несколько раз в своих ежедневных обращениях к нации лично отмечал Президент Украины Владимир Зеленский. Четверо бойцов "Артана" получили звание Героя Украины посмертно.

"Я благодарен каждому бойцу "Артана" за тот вклад, который они сделали в развитие нашего подразделения. Мы закончим эту войну однозначно победой. Идти вперед очень трудно, но другого пути у нас нет", - добавляет Торкотюк.

Читайте также историю бойца спецподразделения ГУР МО "Артан" Дениса Струнникова с позывным "Дио", который до войны был профессиональным цирковым акробатом и гастролировал по странам Европы и Азии. В 2024-м он стал добровольцем, а в августе 2025-го погиб в Донецкой области, спасая собрата после минометного обстрела.

