"Прорвались сквозь мины во вражеский тыл". Как "Артан" уже 4 года выполняет "невозможные миссии"

История Артана: операции в самых горячих точках фронта и уникальные миссии

"Артан" сформировали 1 июня 2022 года в Киеве. Возглавляет его полковник ГУР Виктор Торкотюк с позывным "Титан". Подразделение назвали в честь племени артанцев, которые по легенде убивали каждого чужака, пришедшего с войной на их земли. Девиз воинов - Scimus. Invenimus. Delemus ("Знаем. Находим. Уничтожаем.").

"Прежде всего, мы воюем за своих детей, нашу землю и независимость. Поэтому и дату создания подразделения выбрали символическую - 1 июня раньше отмечали День защиты детей. Поэтому мы делаем все, чтобы они не видели ужасов войны", - рассказывает Торкотюк.

Основу "Артана" составляют мотивированные добровольцы, которые объединились вокруг группы профессиональных военных и спецназовцев. В подразделении также воюет большое количество профессиональных спортсменов, среди которых - чемпионы мира и Европы по различным видам спорта.

Подразделение прославилось дерзкими операциями. Бойцы "Артана" прошли ряд горячих точек: Энергодар, Бахмут, Купянск, Часов Яр, Лиманское и Запорожское направления.

"Артан" оборонял остров Змеиный после его возвращения под контроль Украины, обеспечивал работу "зернового коридора", возвращал так называемые "вышки Бойко" и совершил с десяток рейдов во временно оккупированный Крым.

С января 2026 года "Артан" выполняет новую задачу на Запорожском направлении, где сдерживает штурмы и выбивает врага с захваченных позиций.

Подразделение "Артан" отмечает 4 года (фото предоставил "Артан")

Прорыв в тыл и освобождение Новомихайловки

Одной из самых сложных операций подразделения стало августовское наступление в Донецкой области в прошлом году. "Артан" совместно со 2-м штурмбатом Третьей штурмовой бригады провели комплексную спецоперацию и вернули контроль над Новомихайловкой. Враг потерял около роты личного состава.

Разведчики преодолели километры "килзоны", прорвались сквозь минные заграждения прямо во вражеский тыл и вели бой в окружении четверо суток подряд.

"Машину с десантом сразу начали атаковать FPV, обстреливать из арты. Но мы и не подумали разворачиваться - только вперед. Прорвались сквозь минные заграждения и успешно десантировались у них в тылу", - вспоминают разведчики с позывными "Одуван" и "Перун".

Это успешное взаимодействие разведчиков и штурмовиков потом переросло в совместные действия на Лиманском направлении, где Третий армейский корпус вместе с ГУР ликвидировали целый полк армии РФ и улучшили тактическое положение украинских сил.

"Такие результаты - это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи", - говорит Торкотюк.

Бойцы "Артана" выполняют сверхсложные операции (фото предоставил "Артан")

Хроника главных сражений подразделения

За время большой войны бойцы "Артана" прошли самые горячие столкновения на фронте:

Энергодар: участие в первых ночных высадках на лодках через Каховское водохранилище для попытки освобождения ЗАЭС.

участие в первых ночных высадках на лодках через Каховское водохранилище для попытки освобождения ЗАЭС. Бахмут и Часов Яр: ожесточенные городские бои, удержание стратегических логистических трасс и отражение массированных штурмов с тяжелой техникой.

ожесточенные городские бои, удержание стратегических логистических трасс и отражение массированных штурмов с тяжелой техникой. Купянск: оборона позиций в условиях десятикратного превосходства врага. Именно здесь боец "Хохол" самостоятельно выжил на минном поле в тылу противника и через трое суток вышел к своим.

оборона позиций в условиях десятикратного превосходства врага. Именно здесь боец "Хохол" самостоятельно выжил на минном поле в тылу противника и через трое суток вышел к своим. Липцы (Харьковская область): летом и осенью 2024 года разведчики зачистили 400 гектаров леса, уничтожив три мотострелковых батальона РФ.

летом и осенью 2024 года разведчики зачистили 400 гектаров леса, уничтожив три мотострелковых батальона РФ. Запорожье и Лиман (2024-2025): подразделение стабилизировало линию фронта, вернуло под контроль ряд населенных пунктов и перешло в контрнаступление.

Операции на воде и в тылу врага

Морские операции "Артана" изменили расстановку сил в Черном море, бойцы совершили около десяти рейдов во временно оккупированный Крым. Самой известной миссией стало возвращение "вышек Бойко", во время которой спецназовцы на катерах вступили в бой с российским истребителем Су-30 и повредили его.

Тогда же боец с позывным "Конан" выпал за борт под огнем авиации. Он провел в открытом море 14 часов, после чего был успешно эвакуирован побратимами.

Знаковой была и ночная операция на оккупированной Тендровской косе летом 2024-го. Спецназовцы "Артана" и Морского центра ГУР МО высадились на косе, где уничтожили вражескую тяжелую технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ, значительное количество личного состава и разрушили фортификационные укрепления россиян. Бойцы успешно вышли с позиции без потерь.

Операции в глубоком тылу врага - одна из "специализаций "Артана". Они особенно сложные, ведь бойцам нужно провести тщательную разведку и продвинутся на километры за линию фронта.

"Как-то мы сделали засаду в тылу врага и уничтожили одного из ТОП-командиров противника. Он оказался не в то время и не в том месте. Тогда к нам попали очень важные документы", - рассказывает командир "Артана".

Бойцы "Артана" часто проводят операции в тылу врага (фото предоставил "Артан")

Также отдельной страницей стало возвращение тела украинского пилота в 2024-м. Спецоперацию провели в километре от позиций РФ на Запорожском направлении. Инженеры подразделения смогли зайти на оккупированную территорию и разминировать катапультное кресло летчика посреди минного поля, где оно лежало почти 2 года.

За успешные действия на поле боя бойцов подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" несколько раз в своих ежедневных обращениях к нации лично отмечал Президент Украины Владимир Зеленский. Четверо бойцов "Артана" получили звание Героя Украины посмертно.

"Я благодарен каждому бойцу "Артана" за тот вклад, который они сделали в развитие нашего подразделения. Мы закончим эту войну однозначно победой. Идти вперед очень трудно, но другого пути у нас нет", - добавляет Торкотюк.