Прорвалась вся баллистика и "Цирконы". Как ПВО отразила ночной удар РФ
Ночью 6 июля Россия нанесла массированный удар по Украине разными видами ракет и дронами. Основной удар пришелся на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .
Сколько оружия применил враг
Атака продолжалась с 18:00 5 июля и продлилась в ночь на 6 июля. Россия ударила по Украине ударными дронами и ракетами воздушного, наземного и морского базирования.
Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 419 средств воздушного нападения. Среди них:
- 68 ракет разных типов;
- 351 ударный дрон.
Ракетное вооружение врага состояло из следующих типов:
- 6 противокорабельных ракет "Циркон"/"Оникс" (пуски из Курской области);
- 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (пуски из Брянской, Орловской и Курской областей);
- 33 крылатые ракеты Х-101 (пуски из Вологодской области);
- 6 крылатых ракет "Калибр" (пуск из Новороссийска).
Дроны типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" запускали с нескольких направлений.
Фото: как отработала ПВО по целям этой ночи (t.me/kpszsu)
Что удалось сбить силам ПВО
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы сил обороны.
По предварительным данным на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 363 цели. Среди них:
- 37 ракет;
- 326 дронов разных типов.
В частности, силам ПВО удалось сбить 31 крылатую ракету Х-101 и 6 ракет "Калибр".
Куда попали ракеты и дроны
По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических, в том числе противокорабельных ракет и 18 ударных дронов.
Еще на 16 локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
Последствия удара по Киеву
Тем временем в Киеве после ночной атаки появились первые данные о пострадавших. Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате удара по столице погибли 11 человек, еще 46 получили ранения.
Как сообщало РБК-Украина, после атаки в Киеве пришлось перекрыть движение на некоторых улицах из-за последствий попаданий. Также есть изменения в движении общественного транспорта.