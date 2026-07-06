Прорвалась вся баллистика и "Цирконы". Как ПВО отразила ночной удар РФ

Ночью 6 июля Россия нанесла массированный удар по Украине разными видами ракет и дронами. Основной удар пришелся на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических, в том числе противокорабельных ракет и 18 ударных дронов.

По предварительным данным на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 363 цели. Среди них:

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы сил обороны.

Фото: как отработала ПВО по целям этой ночи (t.me/kpszsu)

Атака продолжалась с 18:00 5 июля и продлилась в ночь на 6 июля. Россия ударила по Украине ударными дронами и ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

Последствия удара по Киеву

Тем временем в Киеве после ночной атаки появились первые данные о пострадавших. Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате удара по столице погибли 11 человек, еще 46 получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, после атаки в Киеве пришлось перекрыть движение на некоторых улицах из-за последствий попаданий. Также есть изменения в движении общественного транспорта.