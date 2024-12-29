Варто зазначити, що Мілановича неодноразово називали проросійським політиком, хоча він це й заперечував.

Раніше президент Хорватії виступав проти прийому Фінляндії й Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль ЄС. Міланович також критикував західні країни за постачання Україні танків й іншого озброєння, заявивши, що ці зусилля лише продовжать війну.

Хоча посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, Міланович формально є верховним головнокомандувачем збройних сил. Його антизахідні висловлювання викликали критику уряду країни, який підтримав Україну в її боротьбі проти агресії Росії.

Зауважимо, що в жовтні цього року Міланович не дав дозволу, щоб армія Хорватії взяла участь в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України.

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