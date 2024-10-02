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Президент Хорватії не дозволив своїй армії брати участь в місії НАТО з підтримки України

Середа 02 жовтня 2024 18:26
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Президент Хорватії не дозволив своїй армії брати участь в місії НАТО з підтримки України Фото: президент Хорватії Зоран Міланович (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Армія Хорватії не буде брати участі в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України. Відповідний дозвіл не дав президент країни Зоран Міланович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на сайт Офісу президента Хорватії.

Зазначається, що уряд Хорватії звернувся до Мілановича як верховного головнокомандувача збройними силами. У зверненні його попросили надати попередню згоду відправити хорватських армійців у місії Північноатлантичного альянсу на підтримку України. Однак той відмовив.

Як сказано у заяві, Міланович відмовив, бо "попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війні не видно, але є загроза, що війна виходить за межі України". Попри це він заявив, що агресія Росії проти України є неприпустимою і це порушення міжнародного права. За його словами, Україна в цих обставинах - жертва агресії.

Водночас в офісі президента Хорватії обґрунтували його заяву тим, що основне завдання Мілановича - "захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати її від військових конфліктів".

"Хорватія допомагає і допомагатиме Україні, але ця допомога не може полягати в будь-якій формі участі військовослужбовців хорватської армії. (...) [Це є] виходом із меж національних інтересів Республіки Хорватія та потенційно ставить під загрозу її громадян", - сказано у повідомленні.

Чи може все ж Хорватія взяти участь у місії

Згідно з Конституцією Хорватії, уряд країни все ж може звернутись до парламенту з проханням проголосувати за пропозицію міністра оборони щодо військ. Однак у випадку, якщо це дозволив би Міланович - рішення можна було б ухвалити більшістю голосів депутатів. Але через його відмову необхідно, щоб відправлення підтримали щонайменше дві третини членів парламенту.

У випадку, якщо це станеться, то рішення все ж набуде чинності, а президент муситиме його поважати.

NSATU

На саміті у Вашингтоні лідери НАТО оголосили про створення Служби допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU), що буде відповідальною за координацію постачань військової техніки та підготовку персоналу. Метою NSATU є забезпечення стабільної, передбачуваної та узгодженої підтримки України в сфері безпеки.

NSATU функціонуватиме в країнах Альянсу і надаватиме допомогу Україні для самооборони відповідно до Статуту ООН. Нова структура не залучатиме НАТО як сторону конфлікту, але сприятиме реформуванню оборонних сил України та їх інтеграції з НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

У липні у Вашингтоні відбувся 75-й саміт НАТО. На ньому було погоджено створення структури для координації довгострокової допомоги Україні, яка буде відома як "Допомога НАТО з безпеки та тренування для України" (NSATU).

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