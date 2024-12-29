Стоит отметить, что Милановича неоднократно называли пророссийским политиком, хотя он это и отрицал.

Ранее президент Хорватии выступал против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках усилий ЕС. Миланович также критиковал западные страны за поставки Украине танков и другого вооружения, заявив, что эти усилия лишь продлят войну.

Хотя должность президента в Хорватии носит преимущественно церемониальный характер, Миланович формально является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Его антизападные высказывания вызвали критику правительства страны, которое поддержало Украину в ее борьбе против агрессии России.

Заметим, что в октябре этого года Миланович не дал разрешения, чтобы армия Хорватии приняла участие в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины.

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