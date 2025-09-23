"Якщо PAS (партія Санду "Дія і солідарність". - ред.) залишиться при владі, нас всіх використають як гарматне м’ясо", - заявив Додон.

На його думку, "соросисти" змусять президентку Молдови разом із Зеленським "напасти на Придністров'я і відкрити там другий фронт - на підтримку України і проти Росії".

Додон також заявив, що такий сценарій вже пробували реалізувати в Грузії, проте безуспішно, а тепер, за його словами, настала черга Молдови.

Окрім того, лідер проросійської Партії соціалістів повідомив, що у разі перемоги його політсили на виборах РФ не втрутиться у Молдову.

"Якщо Додон проросійський, як стверджують "жовті", то навіщо росіянам атакувати "своїх"? Не ми купили радари, які тепер ловлять мух. Не ми почали будівництво військової бази в Бачої.

Не ми завезли бронетранспортери Piranha і не ми організовуємо навчання з НАТО кожні пів року. Все це зробила і робить Мая Санду", - йдеться у його заяві.

Як відомо, парламентські вибори у Молдові відбудуться у неділю, 28 вересня.