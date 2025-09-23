На непризнанное Приднестровье произойдет нападение в случае, если президент Молдовы Майя Санду останется у власти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил лидер пророссийской Партии социалистов страны Игорь Додон на своей странице в Facebook.
"Если PAS (партия Санду "Действие и солидарность". - ред.) останется у власти, нас всех используют как пушечное мясо", - заявил Додон.
По его мнению, "соросисты" заставят президента Молдовы вместе с Зеленским "напасть на Приднестровье и открыть там второй фронт - в поддержку Украины и против России".
Додон также заявил, что такой сценарий уже пытались реализовать в Грузии, однако безуспешно, а теперь, по его словам, настала очередь Молдовы.
Кроме того, лидер пророссийской Партии социалистов сообщил, что в случае победы его политсилы на выборах РФ не вмешается в Молдову.
"Если Додон пророссийский, как утверждают "желтые", то зачем россиянам атаковать "своих"? Не мы купили радары, которые теперь ловят мух. Не мы начали строительство военной базы в Бачое.
Не мы завезли бронетранспортеры Piranha и не мы организовываем учения с НАТО каждые полгода. Все это сделала и делает Майя Санду", - говорится в его заявлении.
Как известно, парламентские выборы в Молдове состоятся в воскресенье, 28 сентября.
Напомним, РФ намерена сорвать курс Молдовы на евроинтеграцию. Кремль еще весной согласовал соответствующую стратегию, которая направлена на то, чтобы снизить шансы на победу в парламентских выборах партии Майи Санду.
Кроме того, Майя Санду сообщила, что РФ готовит "беспрецедентное вмешательство" в парламентские выборы в Молдове. Она заявила, что страна-агрессор планирует направить 100 млн евро в криптовалюте для подкупа избирателей. За такую деятельность правоохранители уже наложили 25 тысяч штрафов.
Также мы рассказывали, что Ассоциация украинцев в Молдове подала в прокуратуру заявление на Игоря Додона. Его требуют наказать за косвенный призыв россиян к вторжению на территорию страны.