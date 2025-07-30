Санду звинуватила РФ у планах провести своїх людей до парламенту Молдови: реакція Кремля

Президент Молдови Мая Санду попередила, що Москва хоче втрутитися в майбутні парламентські вибори в Молдові, щоб перемогу здобули проросійські політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker і " Інтерфакс ".

Що сказала Санду

Голова молдовської держави розповіла, що Росія готує "безпрецедентне втручання" в парламентські вибори в Молдові, які відбудуться у вересні.

За її словами, росіяни планують тільки через криптовалюту спрямувати 100 млн євро для підкупу виборців і незаконного зовнішнього фінансування. Правоохоронці вже наклали 25 тисяч штрафів за таку протиправну діяльність.

Також РФ, за словами Санду, збирається організувати в Молдові проплачені протести і кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів.

Для впливу на громадян Молдови РФ спробує використати церкву, так званих лідерів думок та онлайн-інфлюенсерів, щоб ті пропагували відмову від європейського курсу країни.

"Це не повинно нас лякати, це повинно нас мобілізувати. Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне - може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє", - зазначила Санду.

Вона уточнила, що в таких умовах державні установи повинні діяти більш скоординовано і професійно.

Відповідь Кремля

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Санду, розповів, що це нібито не відповідає дійсності.

"Росія не втручається у внутрішні справи інших країн. Ми з жалем констатуємо, що електоральні права багатьох молдаван затискаються, порушуються", - додав він.