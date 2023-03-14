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Проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії, МВС відкрило справу

Фото: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії, МВС відкрило справу (flickr.by/JRope)
Автор: Сергій Пишкін

Прокремлівські радикали спалили прапор Європейського союзу біля парламенту Грузії. Міністерство внутрішніх справ країни відкрило справу через інцидент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".

Інцидент біля парламенту Грузії

Прихильники й лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" і партії "Консервативний рух" зірвали прапор ЄС біля парламенту Грузії. Після цього вони спалили його разом з іншими прапорами Євросоюзу.

Радикали провели акції "проти агентів, які намагаються втягнути Грузію в війну". Зокрема вони вимагають звільнити осіб, яких затримали у справі про заворушення в Тбілісі 5 липня 2021 року й провести референдум щодо законопроєкту про "іноагентів".

Прокремлівські радикали, які зібрались сьогодні, виступають з антизахідними і гомофобними заявами.

Реакція МВС

МВС вже розпочало адміністративне провадження через спалення прапору ЄС. Відомство закликає радикалів не виходити за рамки допустимих законом свободи зібрань і вираження думки.

"Міністерство внутрішніх справ, на підставі статті 174 (18-ї прима) Кодексу адміністративних правопорушень, порушило справу про адміністративне правопорушення, що передбачає наругу над офіційним символом Євросоюзу, Організації Північноатлантичного договору або іншої міжнародної організації, встановленим/вивішеним державною установою", - пише видання.

Правопорушників планують ідентифікувати та оштрафувати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно МЗС України висловило солідарність з грузинським народом в його прагненні продовжувати розбудову європейського майбутнього в країні.

Тим часом в Тбілісі образились через підтримку України, а МЗС запропонувало прем'єру Грузії припинити повторювати тези російської пропаганди.

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Грузія