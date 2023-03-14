Пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС возле парламента Грузии, МВД открыло дело

Инцидент у парламента Грузии

Сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" сорвали флаг ЕС у парламента Грузии. После этого они сожгли его вместе с другими флагами Евросоюза.

Радикалы провели акции "против агентов, пытающихся втянуть Грузию в войну". В частности, они требуют уволить лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года и провести референдум по законопроекту об "иноагентах".

Собравшиеся сегодня кремлевские радикалы выступают с антизападными и гомофобными заявлениями.

Реакция МВД

МВД уже приступило к административному производству из-за сожжения флага ЕС. Ведомство призывает радикалов не выходить за рамки допустимых законом свободы собраний и выражения мнения.

"Министерство внутренних дел, на основании статьи 174 (18-й прима) Кодекса административных правонарушений, возбудило дело об административном правонарушении, предусматривающем надругательство над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, установленным/вывешенным государственным учреждением", - пишет издания.

Правонарушителей планируется идентифицировать и оштрафовать.