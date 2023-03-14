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Пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС возле парламента Грузии, МВД открыло дело

Фото: пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС у парламента Грузии, МВД открыло дело (flickr.by/JRope)
Автор: Сергей Пышкин

Прокремлевские радикалы сожгли флаг Европейского союза у парламента Грузии. Министерство внутренних дел страны открыло дело из-за инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".

Инцидент у парламента Грузии

Сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" сорвали флаг ЕС у парламента Грузии. После этого они сожгли его вместе с другими флагами Евросоюза.

Радикалы провели акции "против агентов, пытающихся втянуть Грузию в войну". В частности, они требуют уволить лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года и провести референдум по законопроекту об "иноагентах".

Собравшиеся сегодня кремлевские радикалы выступают с антизападными и гомофобными заявлениями.

Реакция МВД

МВД уже приступило к административному производству из-за сожжения флага ЕС. Ведомство призывает радикалов не выходить за рамки допустимых законом свободы собраний и выражения мнения.

"Министерство внутренних дел, на основании статьи 174 (18-й прима) Кодекса административных правонарушений, возбудило дело об административном правонарушении, предусматривающем надругательство над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, установленным/вывешенным государственным учреждением", - пишет издания.

Правонарушителей планируется идентифицировать и оштрафовать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно МИД Украины выразил солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжать развитие европейского будущего в стране.

Тем временем в Тбилиси обиделись из-за поддержки Украины, а МИД предложил премьеру Грузии прекратить повторять тезисы российской пропаганды.

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Грузия