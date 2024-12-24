Проросійські олігархи заманюють українців за кордоном в релігійні осередки, - глава УГКЦ

За словами голови УГКЦ, спроби московського православ'я вплинути на позицію українських емігрантів відчуваються в різних країнах Європи по-різному. Найбільше про це прямо говорять саме у Німеччині.

"Проросійські олігархи втекли з України туди. І вони за російські гроші там створюють паралельну українську громаду, до якої намагаються заманити, зокрема, російськомовних українців. Таким чином намагаються використовувати священників Московської церкви з України, які в ці центри соціальні приїжджають і там створюють осередки релігійного життя, саме для того, щоб заманити туди людей", - пояснив Святослав.

Він додав, що намагання ворога є дуже простими - побудувати протестний потенціал з українських емігрантів, які зрештою будуть виступати проти політики своєї ж країни та закликатиму до "мира во всем мире" в контексті "русского мира".

Заборона релігійних організацій, пов'язаних із Росією

У жовтні 2023-го Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з Російською Федерацією (РФ). У березні ж 2024-го Комітет рекомендував парламенту підтримати документ і на другому читанні.

Противники ж ініціативи проводили на той момент активну кампанію проти неї на Заході.

Зрештою законопроєкт було ухвалено вже 20 серпня, а 23 вересня він набув чинності. Детальніше про те, що змінив закон - в матеріалі РБК-Україна "Набув чинності закон про заборону РПЦ. Що тепер чекає на Московський патріархат".