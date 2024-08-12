Критики законопроекту про заборону РПЦ намагаються діяти через США, - джерела

Противники законопроекту про заборону РПЦ почали активну кампанію проти нього на Заході. Але насправді в США немає занадто великої стурбованості цією ініціативою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ і що про це думає Зеленський" .

Як зазначається в публікації, основним двигуном цієї кампанії став екс-нардеп від Партії регіонів та ОПЗЖ Вадим Новинський, який має давні та тісні зв'язки з РПЦ та УПЦ і покинув Україну незабаром після повномасштабного вторгнення РФ. Для реалізації лобістських завдань він, серед інших, найняв американського адвоката Роберта Амстердама, який розпочав бурхливу діяльність у цьому напрямі.

Завдання Амстердаму полегшує те, що серед трампістського крила республіканців є чимало тих, хто готовий вхопитися за будь-який аргумент, аби відмовитися від допомоги Україні. Зокрема, Амстердам сходив на інтерв'ю до медіа-ікони трампістів Такера Карлсона, де розповів про "утиски церкви в Україні" (інтерв'ю переглянули 55 млн осіб). Карлсона в цьому переконувати не треба було - раніше він сам виступав із заявами про те, що "Зеленський заборонив християнство", йдеться в матеріалі.

Але, за словами різних джерел РБК-Україна в парламенті, насправді аргументом "Захід проти" активно маніпулюють і перебільшують його роль. "Американці, напевно, хотіли би, щоб цього законопроекту взагалі не було. Але якщо вже він є, вони висували певні побажання", - каже один із співрозмовників. Зокрема, йдеться про те, щоб направити законопроект на аналіз до міжнародних організацій, наприклад, ОБСЄ - але це апріорі означає, що його ухвалення затягнеться ще як мінімум на кілька місяців.

Комісія США з міжнародної свободи також зверталася до України за роз'ясненнями щодо законопроекту та вказувала на наявність низки "проблемних положень". Аргументація прихильників законопроекту зводиться до того, що він, в принципі, не стосується релігійних питань (грубо кажучи, ніхто нікому не розповідає, як молитися), а стосується лише захисту національної безпеки. А для України у її нинішній ситуації це очевидне завдання №1.

"Звичайно, лобісти можуть знайти якогось конгресмена чи сенатора, і він щось скаже проти законопроекту. Але не більше", - запевняє співрозмовник видання з фракції "Європейська солідарність".

Заборона філіалу РПЦ

Нагадаємо, Верховна Рада в жовтні 2023 року ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №8371, який наближає до офіційної заборони УПЦ Московського патріархату через те, що вона керується з країни-агресора. Проте законопроект досі не ухвалений в цілому.