Пророссийские олигархи заманивают украинцев за рубежом в религиозные ячейки, - глава УГКЦ

По словам главы УГКЦ, попытки московского православия повлиять на позицию украинских эмигрантов ощущаются в разных странах Европы по-разному. Больше всего об этом прямо говорят именно в Германии.

"Пророссийские олигархи сбежали из Украины туда. И они за российские деньги там создают параллельную украинскую общину, в которую пытаются заманить, в частности, русскоязычных украинцев. Таким образом пытаются использовать священников Московской церкви из Украины, которые в эти центры социальные приезжают и там создают центры религиозной жизни, именно для того, чтобы заманить туда людей", - пояснил Святослав.

Он добавил, что попытки врага очень просты - построить протестный потенциал из украинских эмигрантов, которые в конце концов будут выступать против политики своей же страны и призывать к "миру во всем мире" в контексте "русского мира".

Запрет религиозных организаций, связанных с Россией

В октябре 2023-го Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, имеющих связи с Российской Федерацией (РФ). В марте же 2024-го Комитет рекомендовал парламенту поддержать документ и на втором чтении.

Противники же инициативы проводили на тот момент активную кампанию против нее на Западе.

В конце концов законопроект был принят уже 20 августа, а 23 сентября он вступил в силу. Подробнее о том, что изменил закон - в материале РБК-Украина "Вступил в силу закон о запрете РПЦ. Что теперь ждет Московский патриархат".