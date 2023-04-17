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Проросійська партія знову провела антиурядовий мітинг в Празі

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Понеділок 17 квітня 2023 00:17
Проросійська партія знову провела антиурядовий мітинг в Празі Фото: в Празі пройшла проросійська акція проти уряду (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 16 квітня, в чеській столиці Празі пройшов черговий антиурядовий протест. Його знову організувала проросійська непарламентська партія "Право, Повага, Професійність" (PRO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Прага.

"Активісти" зібрались в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Крім того, там були присутні гасла накшталт "Ні війні".

Голова PRO Йіндржих Райхл під час демонстрації заявив про наміри змістити уряд та його голову.

"Через ненасильницький громадянський протест ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали", - заявив він.

Крім цього, він виступав проти одностатевих шлюбів та закону про віддалене голосування.

Нагадаємо, майже повністю аналогічна акція вже відбувалась 11 березня. Тоді "активісти" партії намагались зірвати український прапор з будівлі Національного музею.

Подібне відбувалось і в вересні 2022 року. Тоді на вулиці міста вийшли 70 тисяч людей - вони теж вимагали припинення допомоги Україні.

Ще одна схожа акція відбулась і в жовтні того ж року. Вони, як і минулий раз, вимагали від влади продовжити співпрацю з Росією.

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