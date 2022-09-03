В Чехии вышли на митинг против санкций и поставок оружия Украине

Примерно 70 тысяч человек вышли на протест в центре Праги 3 сентября, призывая власти прекратить отправлять оружие Украине и начать диалог с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny .

Now Prague rises against globalist policies.



50 000 people demand that the Czech Republic interests come first!



They seek a neutral position on Ukraine and lower gas prices.



pic.twitter.com/lMEypIEOnG — Kat A (@SaiKate108) September 3, 2022

"Сборы на Вацлавской площади проходят мирно, и нам пока не приходилось решать каких-то серьезных проблем", - сообщила чешская полиция.

Часть митингующих принесли плакаты против ЕС, НАТО, премьер-министра Чехии Петра Фиалы, "зеленого курса" для Европы и против отказа правительства сотрудничать с Россией. Также удалось встретить стенды и флаги Коммунистической партии Чехии, а также евроскептического движения "Триколор".

Требования протестующих заключаются в отставке правительства и предоставлении возможности их экспертам вести переговоры по покупке газа и нефти.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть украинским, возможно, брюссельским, но точно не чешским", - сказала глава "Триколора" Зузана Майерова Заградникова.

Заградникова требует от правительства снижения налогов, отмены санкций против РФ и прекратить поставлять оружия в Украину.

Фиала отреагировал на митинг и заявил, что демонстрация инициирована силами, которые заявляют о своей пророссийской позиции и выступают против интересов Чехии.

"Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им", - заявил премьер-министр.