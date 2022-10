У Празі відбувся проросійський протест із закликом до газових переговорів з Москвою

Демонстрація на честь національного свята на головній площі Праги стала третьою демонстрацією, організованою ультраправими політичними рухами, маргінальними групами та Комуністичною партією.

Поліція оцінила натовп у кілька десятків тисяч людей, що менше ніж на двох попередніх мітингах.

Організаційна група "Чехія перш за все!" виступає проти трансатлантичного альянсу Європейського союзу та НАТО і хоче, щоб нація з населенням 10,7 мільйона людей була нейтральною у військовому відношенні.

Зима є arriving and people of #CzechRepublic suddenly feeling the freezing cold. Великий протест в #Prague , #Czech Republic завжди demanding an end to anti- #Russia sanctions. #Ukraine #UkraineRussianWar #RussiaUkraineWar @Blackrussiantv @crispSV @Nikolai11449196 @RWApodcast pic.twitter.com/xM1SUmj7In