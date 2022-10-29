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У Празі відбувся проросійський протест із закликом до газових переговорів з Москвою

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Прага, Субота 29 жовтня 2022 04:59
У Празі відбувся проросійський протест із закликом до газових переговорів з Москвою Фото: У Празі пройшла проросійська акція із закликом до газових переговорів із Москвою (twitter.com/CheeseSlices)
Автор: Артур Родивилов

Тисячі чехів протестували у Празі у п'ятницю, вимагаючи відставки правоцентристського уряду, щоб дозволити дострокові вибори, та закликаючи до переговорів з Росією щодо постачання газу до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Демонстрація на честь національного свята на головній площі Праги стала третьою демонстрацією, організованою ультраправими політичними рухами, маргінальними групами та Комуністичною партією.

Поліція оцінила натовп у кілька десятків тисяч людей, що менше ніж на двох попередніх мітингах.

Організаційна група "Чехія перш за все!" виступає проти трансатлантичного альянсу Європейського союзу та НАТО і хоче, щоб нація з населенням 10,7 мільйона людей була нейтральною у військовому відношенні.

Нагадаємо, приблизно 70 тисяч людей вийшли на протест у центрі Праги 3 вересня, закликаючи владу припинити відправляти зброю Україні та розпочати діалог з Росією.

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