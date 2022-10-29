У Празі відбувся проросійський протест із закликом до газових переговорів з Москвою
Тисячі чехів протестували у Празі у п'ятницю, вимагаючи відставки правоцентристського уряду, щоб дозволити дострокові вибори, та закликаючи до переговорів з Росією щодо постачання газу до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Демонстрація на честь національного свята на головній площі Праги стала третьою демонстрацією, організованою ультраправими політичними рухами, маргінальними групами та Комуністичною партією.
Поліція оцінила натовп у кілька десятків тисяч людей, що менше ніж на двох попередніх мітингах.
Організаційна група "Чехія перш за все!" виступає проти трансатлантичного альянсу Європейського союзу та НАТО і хоче, щоб нація з населенням 10,7 мільйона людей була нейтральною у військовому відношенні.
Зима є arriving and people of #CzechRepublic suddenly feeling the freezing cold. Великий протест в #Prague , #Czech Republic завжди demanding an end to anti- #Russia sanctions. #Ukraine #UkraineRussianWar #RussiaUkraineWar @Blackrussiantv @crispSV @Nikolai11449196 @RWApodcast pic.twitter.com/xM1SUmj7In— Sajjad Badshah (@sajjadbadshah) October 28, 2022
Нагадаємо, приблизно 70 тисяч людей вийшли на протест у центрі Праги 3 вересня, закликаючи владу припинити відправляти зброю Україні та розпочати діалог з Росією.
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