Пророссийская партия снова провела антиправительственный митинг в Праге

В воскресенье, 16 апреля, в чешской столице Праге прошел очередной антиправительственный протест. Его снова организовала пророссийская непарламентская партия "Право, Уважение, Профессионализм" (PRO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Прага .

"Активисты" собрались в центре города с плакатами, направленными против правительства страны во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Кроме того, там присутствовали лозунги вроде "Нет войне".

Глава PRO Йиндржих Райхл во время демонстрации заявил о намерениях сместить правительство и его главу.

"Из-за ненасильственного гражданского протеста мы хотим сместить коалиционное правительство Петра Фиалы", - заявил он.

Кроме того, он выступал против однополых браков и закона об отдаленном голосовании.