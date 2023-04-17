Пророссийская партия снова провела антиправительственный митинг в Праге
В воскресенье, 16 апреля, в чешской столице Праге прошел очередной антиправительственный протест. Его снова организовала пророссийская непарламентская партия "Право, Уважение, Профессионализм" (PRO).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Прага.
"Активисты" собрались в центре города с плакатами, направленными против правительства страны во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Кроме того, там присутствовали лозунги вроде "Нет войне".
Глава PRO Йиндржих Райхл во время демонстрации заявил о намерениях сместить правительство и его главу.
"Из-за ненасильственного гражданского протеста мы хотим сместить коалиционное правительство Петра Фиалы", - заявил он.
Кроме того, он выступал против однополых браков и закона об отдаленном голосовании.
Напомним,почти полностью аналогичная акция уже проходила 11 марта. Тогда "активисты" партии пытались сорвать украинское знамя со здания Национального музея.
Подобное происходило и в сентябре 2022 года. Тогда на улицы города вышли 70 тысяч человек –они требовали прекращения помощи Украине.
Еще одна похожая акция прошла и в октябре того же года. Они, как и в прошлый раз, потребовали от власти продолжить сотрудничество с Россией.
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