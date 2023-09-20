Прорив російської оборони в районі Роботиного: експерти оцінили перспективи наступу ЗСУ

Першу лінію оборони росіян прорвано в районі села Роботиного. Просування у трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате буде можливим після того, як Сили оборони знекровлять російське підкріплення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Бахмут все ближче. Як ЗСУ б'ють росіян на суші та на морі: огляд фронту ".

Як зазначається у матеріалі, мабуть, ЗСУ поки що не вдається розвинути успіх. Навіть тому, що ворог підтяг додаткові сили. За даними британської розвідки, близько 10 тисяч російських десантників зі складу 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ кинули на Роботиного як лінійну піхоту на поповнення виснажених сухопутних військ.

Експерт Олександр Мусієнко бачить у цьому спробу залатати дірки в авральному режимі.

"Їхні підрозділи демонструють невпевненість, тому що незважаючи на всі лінії оборони, додаткові сили продовжують перекидати. Це говорить про невпевненість у тому, що вони зможуть утримати і ці рубежі", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Проте "нецільове" застосування десантури знизить темпи українського контрнаступу. Експерт Олександр Коваленко вважає, що основним завданням стане знекровлення ворога.

"І лише після того, як буде нівельований цей людський ресурс, ми продовжимо розширювати плацдарм у районі Новопрокопівки, Ільченкового, Солодкої Балки, Вербового та Очеретуватого. Тобто в цьому трикутнику буде просування", - додав експерт.

(фото deepstatemap.live)

Сухопутний коридор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economis назвав прорив російської оборони в кількох місцях передумовою для того, щоб Сили оборони розрізали сухопутний коридор у Криму ще до настання зими. На його думку, Росія не має стратегічних резервів, щоб перешкодити цьому.

Як наголошується у матеріалі РБК-Україна, очевидно, голова військової розвідки озвучив оптимістичний сценарій. Згідно з ним, до кінця року наші війська виходять не лише на узбережжя Азовського моря, а й на адміністративний кордон із Кримом. Хоча все залежить виключно від того, як розвиватимуться події у найближчі тижні.

"Шанси зробити це є. Зрештою їх можуть підкріпити як успіхи на полі бою, так і активність наших західних партнерів у плані військової допомоги", - оцінив Мусієнко прогнози Буданова.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Командувач угрупуванням "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони. За його словами, на першу лінію Росія витратила близько 60% часу та ресурсів, на другу та третю - по 20%. Тому наші війська можуть прорвати швидше.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у вересні посилила частинами ВДВ 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. У повному складі такі сили мають становити близько 10 тисяч елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані. Їх використовують як звичайну піхоту.