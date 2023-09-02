"У нас все попереду". Тарнавський розповів про прорив першої лінії оборони РФ на півдні

Українські війська після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування рішуче прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і розраховують на швидші успіхи під час форсування слабшої другої лінії.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Observer .

За його словами, Росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії, оскільки не очікувала, що українські війська зможуть прорватися.

"Зараз ми перебуваємо між першою і другою оборонними лініями", - заявив Тарнавський.

Він зазначив, що зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв.

"У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за другу лінію оборони", - додав генерал.

Тарнавський розповів, що Сили оборони опинилися в пастці на кілька тижнів через величезне мінне поле. Він зазначив, що піхотинці-сапери повільно розчищали маршрут штурму в пішому порядку.

За його словами, російські війська "просто стояли і чекали на українську армію", відстрілюючи техніку снарядами і дронами, але тепер цей бар'єр подолано, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а українці повернули після розмінування на поле бою свої танки та іншу бронетехніку.

"Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул наступати більше і швидше. У нас усе попереду", - підкреслив він.

За словами Тарнавського, на жаль, евакуація поранених була ускладнена. І це теж ускладнювало просування українських військ.

"На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися понад рік. Щойно там з'являлася будь-яка техніка, вони одразу ж починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі", - додав він.

Тарнавський пояснив, що між першою і другою лінією захисту дуже велика різниця - друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.

"Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тож тепер нам належить сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Хоч би як нам усім було важко", - сказав він.

Прорив оборони РФ

Естонська розвідка вважає, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони у Запорізькому напрямку у районі Роботине.

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в останні тижні Збройні сили бойовими діями в Запорізькій області, у напрямку Роботине та Вербове, змогли виснажити окупантів.

Крім цього, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що війська України за останні дні досягли помітного прогресу на південному напрямку. Йдеться про успіхи в районі другої лінії оборони Росії.

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