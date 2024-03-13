Прорив російського кордону. В Легіоні "Свобода Росії" заявили про намір дійти до Москви

У коментарі виданню один з добровольців легіону Олексій Барановський на позивний "Лютик" заявив, що бійці мають намір зрештою здійснити "марш на Москву" для "звільнення Росії від Путіна".

"Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія", - сказав він.

Барановський зазначив, що операція повстанців з прориву російського кордону пов'язана з так званими президентськими виборами у РФ.

"Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні голосування, тому ми робимо все можливе, приносячи це «повітря свободи» принаймні в деякі частини країни", — пояснив він.

За словами Барановського, повстанські формування хочуть активізувати налякану внутрішню опозицію в РФ.

"Як громадяни Росії ми вирішили, що також хочемо взяти участь у цих виборах - і це наш спосіб, щоб наш голос був почутий. Ми голосуємо за збройний опір режиму Путіна, за повстання, революцію", - сказав він, закликавши усіх росіян приєднуватися до добровольців в боротьбі проти диктатора.

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