Прорыв российской границы. В Легионе "Свобода России" заявили о намерении дойти до Москвы

Бойцы Легиона "Свобода России" своей главной миссией считают "марш на Москву" с целью освобождения РФ от диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
В комментарии изданию один из добровольцев легиона Алексей Барановский с позывным "Февраль" заявил, что бойцы намерены в конечном итоге осуществить "марш на Москву" для "освобождения России от Путина".
"Возможно, мы не сможем этого добиться сейчас, но это наша главная миссия", - сказал он.
Барановский отметил, что операция повстанцев по прорыву российской границы связана с так называемыми президентскими выборами в РФ.
"Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, принося этот "воздух свободы" по крайней мере в некоторые части страны", - пояснил он.
По словам Барановского, повстанческие формирования хотят активизировать напуганную внутреннюю оппозицию в РФ.
"Как граждане России мы решили, что также хотим поучаствовать в этих выборах - и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление режиму Путина, за восстание, революцию", - сказал он, призвав всех россиян присоединяться к добровольцам в борьбе против диктатора
Напомним, вчера, 12 марта, "Русский добровольческий корпус" совместно с Легионом "Свобода России" и "Сибирским батальоном" прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе в Белгородской и Курской областях.
Кроме того, россияне две ночи подряд жалуются на атаки дронов. Путин прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, обвинив в этом Украину.
Диктатор связал прорыв границы добровольцами с якобы неудачами на фронте, а также планами сорвать "волеизъявление граждан" на так называемых президентских выборах в РФ.
Сегодня российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призвали эвакуироваться.
Детальнее о том, как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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