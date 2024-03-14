Прорыв границы с РФ. Российские повстанцы объявили о создании гуманитарного коридора

Бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русский добровольческий корпус" в Telegram .

Они снова призвали к срочной эвакуации жителей населенных пунктов в приграничных районах РФ в связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей. Соответствующие населенные пункты указаны на опубликованной РДК карте.

"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению", - говорится в сообщении.

В связи с этим РДК дает гуманитарный коридор для мирных россиян и российских военных с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта, чтобы они могли беспрепятственно выйти из указанных населенных пунктов.

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанным на карте на фото населенных пунктах", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня РДК сообщил, что бойцы продвинулись на несколько десятков километров вглубь за границу РФ после прорыва 12 марта. Также они взяли в плен оккупантов.

Ситуация на границе с РФ