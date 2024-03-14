Прорыв границы с РФ. Российские повстанцы объявили о создании гуманитарного коридора
Бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русский добровольческий корпус" в Telegram.
Они снова призвали к срочной эвакуации жителей населенных пунктов в приграничных районах РФ в связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей. Соответствующие населенные пункты указаны на опубликованной РДК карте.
"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению", - говорится в сообщении.
В связи с этим РДК дает гуманитарный коридор для мирных россиян и российских военных с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта, чтобы они могли беспрепятственно выйти из указанных населенных пунктов.
"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанным на карте на фото населенных пунктах", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня РДК сообщил, что бойцы продвинулись на несколько десятков километров вглубь за границу РФ после прорыва 12 марта. Также они взяли в плен оккупантов.
Ситуация на границе с РФ
12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.
Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.
Поздно вечером этого же дня бойцы легиона "Свобода России" все же взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и заявили, что эта ночь будет непростой для врага.
Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.
Как пишут российские пропандисты, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки (Белгородская область РФ) идет бой, применяется бронетехника и РСЗО.