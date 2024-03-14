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Взяли полонених і просунулися. У РДК розповіли про успіхи у прориві кордону РФ

Росія, Четвер 14 березня 2024 14:45
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Взяли полонених і просунулися. У РДК розповіли про успіхи у прориві кордону РФ Фото: у РДК розповіли про успіхи у прориві кордону РФ 14 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Добровольці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) просунувся на кілька десятків кілометрів вглиб за кордон РФ після прориву 12 березня. Також вони взяли в полон окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу РДК Олександра "Фортуни".

За словами Олександра, у РДК немає втрат у Бєлгородській області, а "з боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри говоритимемо пізніше".

"Полонені (росіяни, - ред.) є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні", - розповів він, відмовившись називати їх число.

При цьому представник РДК не приховував і просування добровольчих сил углиб території Росії.

"Є різні напрямки. Є напрямки, де на кілька кілометрів посунулися підрозділи, є на кілька десятків. Він (рейд, - ред.) готувався кілька місяців", - уточнив доброволець.

Крім того, РДК анонсував нові рейди на російську територію.

"У нас є велика кількість різних сценаріїв у різному ступені готовності", - констатував представник добровольців.

Ситуація на кордоні з РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Пізно ввечері цього ж дня бійці легіону "Свобода Росії" все ж таки взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області і заявили, що ця ніч буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Як пишуть російські пропандисти, в районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки (Білгородська область РФ) йде бій, застосовується бронетехніка і РСЗВ.

Взяли полонених і просунулися. У РДК розповіли про успіхи у прориві кордону РФ

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