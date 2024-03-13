Прорив добровольцями кордону РФ: з'явилися дані про втрати росармії

Четверо військовослужбовців РФ загинули, близько 9 поранені в результаті боїв з добровольцями після прориву кордону РФ 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

"4 військовослужбовці Росгвардії загинули, 4 поранені 12 березня в районі села Нежеголь Шебекинського міського округу Бєлгородської області. Їх атакував безпілотник. У тому ж місці БПЛА знищив автомобіль Росгвардії "Урал" і гармату-гаубицю Д-20", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як мінімум 2 військовослужбовці МО РФ поранені вранці 12 березня в ході перестрілки в районі села Журавлівка Бєлгородського району Бєлгородської області.

"Ще кілька військовослужбовців МО РФ також отримали поранення в районі Журавлівки, їх точна кількість невідома", - повідомляють джерела ASTRA.

Ще один військовослужбовець Позавідомчої охорони нібито поранений внаслідок ракетної атаки та атаки БПЛА на Грайворон Бєлгородської області 12 березня. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено будівлі ФСБ, поліції та суду.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, за даними на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.