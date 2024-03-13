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Прорыв добровольцами границы РФ: появились данные о потерях росармии

Россия, Среда 13 марта 2024 10:10
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Прорыв добровольцами границы РФ: появились данные о потерях росармии Фото: появились данные о потерях росармии во время прорыва границы добровольцами 12 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Четверо военнослужащих РФ погибли, около 9 ранены в результате боев с добровольцами после прорыва границы РФ 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"4 военнослужащих Росгвардии погибли, 4 ранены 12 марта в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль Росгвардии "Урал" и пушку-гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.

Кроме того, как минимум 2 военнослужащих МО РФ ранены утром 12 марта в ходе перестрелки в районе села Журавлевка Белгородского района Белгородской области.

"Еще несколько военнослужащих МО РФ также получили ранения в районе Журавлевки, их точное количество неизвестно", - сообщают источники ASTRA.

Еще один военнослужащий Вневедомственной охраны якобы ранен в результате ракетной атаки и атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области 12 марта. В результате обстрела в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, по данным на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.

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