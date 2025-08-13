Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія

Головне:

Добропілля - чи був прорив

Які перспективи і наслідки

Що ще росіяни планують на фронті

Росіяни просунулись на 10 кілометрів поблизу Добропілля на Донеччині. Окупанти, за даними аналітичного OSINT-проекту DeepState, просунулись у тактичній зоні на північному фланзі Покровського напрямку – аж до траси Добропілля-Краматорськ. Згідно з мапою DeepState, частина дороги на цій ділянці вже позначена як сіра зона.

Деякі OSINT-оглядачі, військові та експерти описують ситуацію на цій ділянці як катастрофічну та критичну. Однак джерела видання у військових колах кажуть, що ситуація "поправима".

Що відбулось?

Як пояснило інформоване джерело РБК-Україна у військових колах, піхота росіян просунулась від населеного пункту Новоторецького до Кучерового Яру, Веселого та Золотого Колодязю. Паралельно противник намагається пересікти трасу Добропілля-Краматорськ у районі Нововодяного та Петрівки.

"Це, скоріше, не прорив – а просочування. Це просочування відбувалось уже майже тиждень. Там дещо проблемна місцевість, з огляду на мережу шахт. Їхня мета – створити загрозу охоплення для всієї Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі, з боку Добропілля", – пояснив один із співрозмовників видання.

Ймовірно, подальше завдання ворога може полягати в тому, щоб закріпитись на місцях, а далі – підтягувати наступні хвилі військ і розширювати фланги цього вклинення. Водночас окупанти також можуть планувати розвивати цей прорив на північ з одночасним розширенням флангів, щоб розсікти весь Донецький фронт.

Карта DeepState

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов пояснив, що росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, kill-зону, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

"Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися в нашому тилу", – кажуть в ОСУВ "Дніпро".

Чому так сталось?

Аналітики DeepState стверджують, що район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови нових важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями та найголовніше – якісно спорудженими позиціями по типу ВОП, РОП. Однак ворог їх обходить.

За оцінкою команди DeepState, це приклад того, що поряд з добре побудованими ІФС необхідні люди, які будуть їх утримувати, а також ефективне командування, яке буде правильно використовувати такі можливості.

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається", – пише DeepState.

Цю інформацію частково підтвердило і одне з джерел видання: мовляв, були помилки або бездіяльність з боку керівництва однієї з бригад. З міркувань безпеки ми не називаємо це з'єднання.

Що буде далі і чи є загроза для всієї Донеччини

Низка військових оглядачів та пабліків, що пишуть про війну, подали цю ситуацію так, нібито російська армія прорвала останню лінію оборони України на Донеччині і що нібито найближчий час буде вирішальним для всього регіону, що залишається під контролем України. Такі оцінки, за словами джерел РБК-Україна, дещо перебільшені.

Трегубов зазначає, що схожа ситуація вже мала місце нещодавно з проникненням ворожих ДРГ у Покровськ, і вона не увінчалась успіхом для росіян. За його словами, у цьому випадку теж не йдеться про якийсь численний прорив і про те, що окупанти взяли під контроль весь той "виступ", пройдений ними поряд з Добропіллям.

"Це малі групи по декілька осіб. І тому на мапах з відкритих джерел здається, що росіяни просунулись нібито на 12 кілометрів у глибину української території. Але мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль", – коментує Трегубов.

Інший співрозмовник видання каже, що ситуація на цій ділянці важка, але не є катастрофічною. За його оцінкою, загальна кількість ворожих військ у групах, що просочилась в тил українських позицій, може налічувати в районі 100-200 осіб. Однак, за його словами, велика кількість з них уже потрапила в полон або загинула.

"Сьогодні ж розпочались стабілізаційні дії. Зараз їх усіх шукають та виловлюють. Уже йде зачистка посадок. Туди вже надійшли резерви", – каже джерело. Співрозмовник прогнозує, що в найближчі дні це просочування вдасться ліквідувати.

У Генштабі згодом також заявили, що для посилення стійкості оборони Головнокомандувач ЗСУ вирішив виділити додаткові сили і засоби і сплановані заходи для блокування груп противника на цій ділянці. Згідно з повідомленням Генерального штабу, деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення.

"Декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр… Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи… Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", – прокоментували в ГШ ЗСУ.

Українські військові вже почали стабілізаційні дії під Добропіллям (фото: GettyImages)

Про кроки для виправлення ситуації учора ввечері заявив також президент Володимир Зеленський.

"Що там відбулося? Групи “рускіх” просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла", - зазначив він.

Контекст

За словами джерел видання у військових колах, після того, як українським військовим вдалось зупинити російський наступ на Сумщині, а потім перейти там до контрнаступальних дій, противник перекинув сили звідти у Донецьку область. За словами президента, з 18 окупованих "важливих точок" або сіл на Сумщині – шість уже звільнено. Фактично Кремль поставив у пріоритетах окупацію Донеччини вище, ніж створення так званої "буферної зони" у нашому прикордонні.

Співрозмовники видання у військових колах прогнозують, що ще однією небезпечною ділянкою фронту на найближчий час буде залишатись Новопавлівський напрямок – південь Донецької області, де ворог намагається пробитись до Дніпропетровської. Поки що, попри всі показові "флаговтики", йому це в реальності досі не вдалось.

Крім того, за словами джерел, військові очікують, що орієнтовно наприкінці серпня ворог може розпочати активізацію наступальних дій на Запорізькому напрямку – в районі Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя. Сюди противник перекинув в тому числі частину військ з лівобережжя Херсонщини.

Нещодавно, за даними РБК-Україна, відносно невелика кількість ворожих військ змогли просочитись до південних околиць Степногірська і переховувалась там у будівлях. Учора Силам оборони вдалось завершити зачистку селища.

Путін до можливих майбутніх переговорів, вочевидь, хоче досягнути максимальних просувань на фронті з двох мотивів. По-перше – щоб мати, так би мовити, сильніші "карти" за столом загалом. По-друге – на той випадок, коли в процесі перемовин постане питання територій або ж заморозки по актуальній лінії фронту.