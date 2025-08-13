Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия

Главное:

Доброполье - был ли прорыв

Какие перспективы и последствия

Что еще россияне планируют на фронте

Россияне продвинулись на 10 километров вблизи Доброполья в Донецкой области. Оккупанты, по данным аналитического OSINT-проекта DeepState, продвинулись в тактической зоне на северном фланге Покровского направления - до трассы Доброполье-Краматорск. Согласно карте DeepState, часть дороги на этом участке уже обозначена как серая зона.

Некоторые OSINT-обозреватели, военные и эксперты описывают ситуацию на этом участке как катастрофическую и критическую. Однако источники издания в военных кругах говорят, что ситуация "поправима".

Что произошло?

Как пояснил информированный источник РБК-Украина в военных кругах, пехота россиян продвинулась от населенного пункта Новоторецкого до Кучерова Яра, Веселого и Золотого Колодца. Параллельно противник пытается пересечь трассу Доброполье-Краматорск в районе Нововодяного и Петровки.

"Это, скорее, не прорыв - а просачивание. Это просачивание происходило уже почти неделю. Там несколько проблемная местность, учитывая сеть шахт. Их цель - создать угрозу охвата для всей Покровско-Мирноградской агломерации с севера, со стороны Доброполья", - пояснил один из собеседников издания.

Вероятно, дальнейшая задача врага может заключаться в том, чтобы закрепиться на местах, а дальше - подтягивать следующие волны войск и расширять фланги этого вклинения. В то же время оккупанты также могут планировать развивать этот прорыв на север с одновременным расширением флангов, чтобы рассечь весь Донецкий фронт.

Карта DeepState

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов пояснил, что россияне применяют тактику просачивания малыми группами за первую линию обороны, kill-зону, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу", - говорят в ОСУВ "Днепр".

Почему так произошло?

Аналитики DeepState утверждают, что район Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью построения новых тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное - качественно построенными позициями по типу ВОП, РОП. Однако враг их обходит.

По оценке команды DeepState, это пример того, что наряду с хорошо построенными ИФС необходимы люди, которые будут их удерживать, а также эффективное командование, которое будет правильно использовать такие возможности.

"Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады либо не понимают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит", - пишет DeepState.

Эту информацию частично подтвердил и один из источников издания: мол, были ошибки или бездействие со стороны руководства одной из бригад. Из соображений безопасности мы не называем это соединение.

Что будет дальше и есть ли угроза для всей Донецкой области

Ряд военных обозревателей и пабликов, пишущих о войне, подали эту ситуацию так, будто бы российская армия прорвала последнюю линию обороны Украины на Донбассе и что якобы ближайшее время будет решающим для всего региона, остающегося под контролем Украины. Такие оценки, по словам источников РБК-Украина, несколько преувеличены.

Трегубов отмечает, что похожая ситуация уже имела место недавно с проникновением вражеских ДРГ в Покровск, и она не увенчалась успехом для россиян. По его словам, в этом случае тоже речь не идет о каком-то многочисленном прорыве и о том, что оккупанты взяли под контроль весь тот "выступ", пройденный ими рядом с Добропольем.

"Это малые группы по несколько человек. И поэтому на картах из открытых источников кажется, что россияне продвинулись якобы на 12 километров в глубину украинской территории. Но речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль", - комментирует Трегубов.

Другой собеседник издания говорит, что ситуация на этом участке тяжелая, но не является катастрофической. По его оценке, общее количество вражеских войск в группах, просочившихся в тыл украинских позиций, может насчитывать в районе 100-200 человек. Однако, по его словам, большое количество из них уже попало в плен или погибло.

"Сегодня же начались стабилизационные действия. Сейчас всех ищут и вылавливают. Уже идет зачистка посадок. Туда уже поступили резервы", - говорит источник. Собеседник прогнозирует, что в ближайшие дни это просачивание удастся ликвидировать.

В Генштабе позже также заявили, что для усиления устойчивости обороны Главнокомандующий ВСУ решил выделить дополнительные силы и средства и спланированы мероприятия для блокирования групп противника на этом участке. Согласно сообщению Генерального штаба, некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения.

"Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайно проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр... Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы... Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен", - прокомментировали в ГШ ВСУ.

Украинские военные уже начали стабилизационные действия под Добропольем (фото: GettyImages)

О шагах для исправления ситуации вчера вечером заявил также президент Владимир Зеленский.

"Что там произошло? Группы "русских" продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна", - отметил он.

Контекст

По словам источников издания в военных кругах, после того, как украинским военным удалось остановить российское наступление на Сумщине, а затем перейти там к контрнаступательным действиям, противник перебросил силы оттуда в Донецкую область. По словам президента, из 18 оккупированных "важных точек" или сел на Сумщине - шесть уже освобождены. Фактически Кремль поставил в приоритетах оккупацию Донецкой области выше, чем создание так называемой "буферной зоны" в нашем приграничье.

Собеседники издания в военных кругах прогнозируют, что еще одним опасным участком фронта в ближайшее время будет оставаться Новопавловское направление - юг Донецкой области, где враг пытается пробиться в Днепропетровскую. Пока, несмотря на все показательные "флаговтыки", ему это в реальности до сих пор не удалось.

Кроме того, по словам источников, военные ожидают, что ориентировочно в конце августа враг может начать активизацию наступательных действий на Запорожском направлении - в районе Каменского, Орехова и Гуляйполя. Сюда противник перебросил в том числе часть войск с левобережья Херсонщины.

Недавно, по данным РБК-Украина, относительно небольшое количество вражеских войск смогли просочиться к южным окраинам Степногорска и скрывалась там в зданиях. Вчера Силам обороны удалось завершить зачистку поселка.

Путин до возможных будущих переговоров, очевидно, хочет достичь максимальных продвижений на фронте из двух мотивов. Во-первых - чтобы иметь, так сказать, более сильные "карты" за столом в целом. Во-вторых - на тот случай, когда в процессе переговоров встанет вопрос территорий или заморозки по актуальной линии фронта.