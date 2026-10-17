Пропустили строк прийняття спадщини: як оформити майно і коли допоможе суд

В Україні спадкоємці мають шість місяців, щоб прийняти спадщину. Якщо людина не встигла подати заяву нотаріусу, вона не завжди втрачає право на майно - за певних умов строк можна поновити.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мін'юсту.
Спадкоємець, який постійно проживав зі спадкодавцем на момент його смерті, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців не заявив про відмову від неї.
Це правило також поширюється на малолітніх і неповнолітніх, недієздатних осіб та людей з обмеженою цивільною дієздатністю.
Якщо нотаріусу бракує документів, які підтверджують спільне проживання зі спадкодавцем, цей факт можна встановити через суд.
Стаття 1272 Цивільного кодексу України передбачає два способи діяти, якщо спадкоємець мав подати заяву, але пропустив шестимісячний строк.
Перший - отримати згоду інших спадкоємців. Якщо інші спадкоємці вже прийняли спадщину, вони можуть письмово погодитися на те, щоб людина також подала заяву. Згоду мають надати всі спадкоємці, які прийняли спадщину. У такому разі звертатися до суду не потрібно.
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Другий - звернутися до суду. Якщо отримати згоду інших спадкоємців неможливо, людина може подати позов про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Суд може задовольнити його, якщо встановить, що строк пропущено з поважної причини.
Поважними вважають обставини, які створили об’єктивні, істотні та непереборні труднощі для своєчасного подання заяви.
Серед причин, які суди за певних обставин визнавали поважними:
Водночас сам факт перебування за межами України не гарантує додаткового строку. Суд з’ясовуватиме, чи могла людина подати заяву через консульську установу або надіслати її поштою.
Через що можуть відмовити
Саме по собі не вважається поважною причиною:
Остаточне рішення залежить від обставин конкретної справи та доказів, які надає спадкоємець.
Щоб отримати додатковий строк, потрібно довести не лише те, що виникли певні труднощі, а й те, що саме вони завадили вчасно подати заяву.
Суд може врахувати:
Позов подають до спадкоємців, які прийняли спадщину. Якщо таких немає, відповідачем може бути відповідна територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування. Підсудність справи залежить від обставин спору, зокрема від того, чи стосується він нерухомого майна.
Якщо суд визначив додатковий строк, спадкоємець має подати заяву нотаріусу протягом цього періоду. Саме рішення суду не означає автоматичного прийняття спадщини й не замінює заяву.
Якщо людина не скористалася додатковим строком, який визначив суд, повторно отримати його за тією самою підставою не можна.
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