Пропустили срок принятия наследства: как оформить имущество и когда поможет суд

В Украине у наследников есть шесть месяцев, чтобы принять наследство. Если человек не успел подать заявление нотариусу, он не всегда теряет право на имущество – при определенных условиях срок можно восстановить.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минюста.
Наследник, постоянно проживавший с наследодателем на момент его смерти, считается принявшим наследство, если в течение шести месяцев не заявил об отказе от него.
Это правило также распространяется на малолетних и несовершеннолетних, недееспособных лиц и людей с ограниченной гражданской дееспособностью.
Если нотариусу не хватает документов, подтверждающих совместное проживание с наследодателем, этот факт можно установить через суд.
Статья 1272 Гражданского кодекса Украины предусматривает два способа действовать, если наследник должен был подать заявление, но пропустил шестимесячный срок.
Первый - получить согласие других наследников. Если другие наследники уже приняли наследство, они могут письменно согласиться с тем, чтобы человек также подал заявление. Согласие должны предоставить все наследники, принявшие наследство. В таком случае обращаться в суд не следует.
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Второй - обратиться в суд. Если согласие других наследников невозможно, человек может подать иск об определении дополнительного срока для принятия наследства. Суд может удовлетворить его, если установит, что срок пропущен по уважительной причине.
Почтительными считают обстоятельства, которые создали объективные, существенные и непреодолимые трудности для своевременной подачи заявления.
Среди причин, которые суды при определенных обстоятельствах признавали уважительными:
В то же время, сам факт пребывания за пределами Украины не гарантирует дополнительного срока. Суд будет выяснять, мог ли человек подать заявление через консульское учреждение или отправить его по почте.
Из-за чего могут отказать
Само по себе не считается уважительной причиной:
Окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного дела и доказательств, предоставленных наследником.
Чтобы получить дополнительный срок, нужно доказать не только то, что возникли определенные трудности, но и то, что они помешали своевременно подать заявление.
Суд может учесть:
Иск подают к наследникам, принявшим наследство. Если таких нет, ответчиком может быть соответствующее территориальное общество в лице органа местного самоуправления. Подсудность дела зависит от обстоятельств спора, в частности от того, касается ли оно недвижимого имущества.
Если суд определил дополнительный срок, наследник должен подать заявление нотариуса в течение этого периода. Само решение суда не означает автоматического принятия наследства и не заменяет заявление.
Если человек не воспользовался дополнительным сроком, который определил суд, повторно получить его по тому же основанию нельзя.
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