Пропустили срок принятия наследства: как оформить имущество и когда поможет суд

Когда не нужно подавать заявление

Наследник, постоянно проживавший с наследодателем на момент его смерти, считается принявшим наследство, если в течение шести месяцев не заявил об отказе от него.

Это правило также распространяется на малолетних и несовершеннолетних, недееспособных лиц и людей с ограниченной гражданской дееспособностью.

Если нотариусу не хватает документов, подтверждающих совместное проживание с наследодателем, этот факт можно установить через суд.

Как оформить наследство после пропуска срока

Статья 1272 Гражданского кодекса Украины предусматривает два способа действовать, если наследник должен был подать заявление, но пропустил шестимесячный срок.

Первый - получить согласие других наследников. Если другие наследники уже приняли наследство, они могут письменно согласиться с тем, чтобы человек также подал заявление. Согласие должны предоставить все наследники, принявшие наследство. В таком случае обращаться в суд не следует.

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Второй - обратиться в суд. Если согласие других наследников невозможно, человек может подать иск об определении дополнительного срока для принятия наследства. Суд может удовлетворить его, если установит, что срок пропущен по уважительной причине.

Какие причины суд может признать уважительным

Почтительными считают обстоятельства, которые создали объективные, существенные и непреодолимые трудности для своевременной подачи заявления.

Среди причин, которые суды при определенных обстоятельствах признавали уважительными:

продолжительная болезнь наследника;

длительное пребывание за границей, если оно действительно препятствовало оформлению наследства;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

неосведомленность о завещании;

длительные командировки, в том числе за границу;

прохождение срочной военной службы;

необходимость получить свидетельство о смерти с апостилем, если наследодатель умер за границей.

В то же время, сам факт пребывания за пределами Украины не гарантирует дополнительного срока. Суд будет выяснять, мог ли человек подать заявление через консульское учреждение или отправить его по почте.

Из-за чего могут отказать

Само по себе не считается уважительной причиной:

незнание срока и порядка принятия наследства;

неосведомленность о наличии наследственного имущества;

пожилой возраст или нетрудоспособность;

споры между наследниками о том, кто будет принимать наследство;

отсутствие денег на проезд;

неблагоприятные погодные условия;

переживания из-за смерти близкого человека без подтверждения заболевания, помешавшего подать заявление.

Окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного дела и доказательств, предоставленных наследником.

Какие документы нужны для суда

Чтобы получить дополнительный срок, нужно доказать не только то, что возникли определенные трудности, но и то, что они помешали своевременно подать заявление.

Суд может учесть:

медицинские справки о состоянии здоровья и лечении;

документы о пребывании за границей или в командировке;

акты, переписка и другие письменные доказательства, подтверждающие обстоятельства пропуска срока.

Иск подают к наследникам, принявшим наследство. Если таких нет, ответчиком может быть соответствующее территориальное общество в лице органа местного самоуправления. Подсудность дела зависит от обстоятельств спора, в частности от того, касается ли оно недвижимого имущества.

Что делать после решения суда

Если суд определил дополнительный срок, наследник должен подать заявление нотариуса в течение этого периода. Само решение суда не означает автоматического принятия наследства и не заменяет заявление.

Если человек не воспользовался дополнительным сроком, который определил суд, повторно получить его по тому же основанию нельзя.

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