Як оформити спадщину в Україні, якщо ви перебуваєте за кордоном: пояснення Мін'юсту

Українцям, які перебувають за кордоном, для оформлення спадщини не обов'язково повертатись додому. Достатньо вчасно подати заяву про прийняття майна через консульство або іноземного нотаріуса, а згодом - передати документи українському нотаріусу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Мін'юст .

Як подати заяву про прийняття спадщини

Якщо спадкоємець не проживав постійно разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, він має подати заяву про її прийняття. Загальний строк — шість місяців із дня смерті людини або з дня, з якого її оголосили померлою.

Перебуваючи за кордоном, спадкоємець може звернутися до консульської установи України, щоб засвідчити справжність підпису на заяві. Інший варіант - оформити документ в іноземного нотаріуса.

У другому випадку для використання документа в Україні може знадобитися апостиль або консульська легалізація, а також переклад українською мовою. Конкретні вимоги залежать від країни оформлення та міжнародних договорів України.

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Оформлену заяву потрібно надіслати поштою українському нотаріусу. Якщо спадкоємець відправив її до завершення шестимісячного строку, заяву вважають поданою вчасно, навіть якщо нотаріус отримає її пізніше. Тому варто зберегти поштову квитанцію та дані для відстеження відправлення.

Водночас представник за довіреністю не може подати заяву про прийняття спадщини замість спадкоємця, оскільки це його особисте волевиявлення.

Як вибрати нотаріуса в Україні

За загальним правилом місце відкриття спадщини визначають за останнім місцем проживання померлого. Якщо воно невідоме, враховують місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини. Якщо нерухомості немає - основної частини рухомого майна.

Для спадщини на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях діють спеціальні правила. У таких випадках можна звернутися до нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Перед відправленням заяви варто узгодити з нотаріусом, чи може він завести спадкову справу або долучити документи до вже відкритої справи.

Які документи потрібні для оформлення спадщини

Для подальшого оформлення спадщини нотаріусу можуть знадобитися:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи про родинні зв'язки зі спадкодавцем - якщо спадкування відбувається за законом;

заповіт - якщо спадкування відбувається за заповітом;

документи про право власності померлого на спадкове майно;

довідка про останнє місце проживання спадкодавця;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця;

інші документи залежно від складу спадщини та обставин справи.

Свідоцтва про народження чи шлюб, договори купівлі-продажу, документи про право власності та витяги з реєстрів можуть допомогти підтвердити відповідні обставини.

Після подання заяви спадкоємець може оформити довіреність на представника в Україні. Він зможе передавати нотаріусу необхідні документи та отримати свідоцтво про право на спадщину в межах наданих повноважень.

Довіреність можна посвідчити в консульській установі України або оформити за кордоном із дотриманням вимог до іноземних документів.

Як отримати свідоцтво про право на спадщину

Щоб завершити оформлення, спадкоємець або його представник подає нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину.

Нотаріус перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, підстави для спадкування, прийняття спадщини та склад майна.

Свідоцтво видають після закінчення шестимісячного строку, якщо нотаріус перевірив необхідні документи й підтвердив право спадкоємця на майно. Законодавство не встановлює граничного строку, протягом якого спадкоємець має отримати це свідоцтво.

Якщо до спадщини входить нерухомість, нотаріус також проводить державну реєстрацію права власності.

Що робити, якщо пропустили строк

Якщо спадкоємець не подав заяву протягом шести місяців, варто з'ясувати в нотаріуса, чи можуть інші спадкоємці, які прийняли спадщину, надати письмову згоду на її прийняття із запізненням.

Якщо такої згоди немає, спадкоємець може звернутися до суду. Суд може визначити додатковий строк для подання заяви, якщо визнає причини пропуску поважними.

Саме перебування за кордоном не означає автоматичного поновлення строку. Суд оцінює конкретні обставини, які завадили людині вчасно подати заяву.