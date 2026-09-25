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Кредит у спадщину: за яких умов людина зобов'язана платити борги померлого

08:07 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко aimg Євген Буліменко Експерт
Кредит у спадщину: за яких умов людина зобов'язана платити борги померлого Що треба знати про успадкування боргів (колаж РБК-Україна)
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Після смерті людини її боргові зобов’язання не завжди припиняються. У визначених законом випадках вони переходять до спадкоємців, однак відповідати за борги померлого вони мають лише в межах вартості майна, яке отримали у спадщину.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.

Коли спадкоємці відповідають за борги

За загальним правилом, визначеним статтею 1282 Цивільного кодексу України, спадкоємці успадковують борги спадкодавця в межах вартості успадкованого майна.

Тобто якщо людина отримала у спадщину майно вартістю 500 тис. гривень, її відповідальність за борги померлого не може перевищувати цю суму.

Якщо спадкоємців декілька, кожен із них має задовольнити вимоги кредитора особисто - у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Водночас не всі зобов’язання можна успадкувати. Зокрема, не переходять до спадкоємців особисті зобов’язання, нерозривно пов’язані з особою боржника. Наприклад, аліменти. Це передбачено статтею 608 Цивільного кодексу України.

Йдеться про поточні та майбутні зобов’язання щодо сплати аліментів, які припиняються з моменту смерті платника аліментів. Разом з тим, борг по аліментах, який був наявним на час відкриття спадщини, входить до її складу та успадковується.

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Коли потрібно повідомити кредитора

Спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора померлого про відкриття спадщини, якщо їм відомо про борги спадкодавця та/або якщо вони успадковують майно, обтяжене правами третіх осіб.

Водночас кредитор має визначений законом строк для пред’явлення вимог до спадкоємця, який прийняв спадщину.

За словами Буліменка, кредитор може звернутися з вимогами не пізніше шести місяців із дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна - незалежно від того, настав строк виконання вимоги чи ні.

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Раніше ми писали про те, що успадування майна відбувається за двома принципами: заповітом або законом. При оформленні заповіту людина може сама вибирати спадкоємців, однак якщо за життя вона цього не зробила, то закон визначає порядок успадкування згідно з родинними чергами.

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