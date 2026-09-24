Кому дістанеться майно після відмови від спадщини: роз'яснення Міністерства юстиції

Якщо спадкоємець відмовляється від спадщини, його частка не завжди переходить до держави чи конкретної особи. Те, хто її отримає, залежить від того, чи йдеться про спадкування за заповітом або за законом, а також від того, на чию користь оформлена відмова.

РБК-Україна із посиланням повідомлення Міністерства юстиції України розповідає, у який строк можна відмовитися від спадщини та що відбувається з її часткою після цього.

Коли можна відмовитися

Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом шести місяців. Цей строк починається з часу відкриття спадщини або з дня державної реєстрації смерті у випадках, передбачених законодавством.

Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною. Тобто спадкоємець не може встановлювати умови чи обмеження.

Також не можна відмовитися лише від частини спадщини, одночасно прийнявши іншу її частину.

Якщо є заповіт

Якщо від спадщини відмовився один зі спадкоємців за заповітом, його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину. Вони отримують її порівну.

Наприклад, якщо за заповітом майно мали отримати троє людей, але один із них відмовився, його частка розподілиться між двома іншими спадкоємцями.

Водночас відмова від спадщини за заповітом не позбавляє людину права спадкувати за законом.

Якщо інших спадкоємців за заповітом немає, спадкування відбувається за законом.

Якщо спадкоємець за законом відмовився

У разі відмови одного зі спадкоємців за законом його частка переходить до інших спадкоємців тієї самої черги і розподіляється між ними порівну.

Якщо спадкоємців цієї черги немає, право на спадкування переходить до наступної черги.

В Україні загалом передбачено п'ять черг спадкоємців за законом.

Коли частка може перейти іншій людині

Правила розподілу частки між спадкоємцями тієї самої черги не застосовуються, якщо спадкоємець відмовився від спадщини на користь іншого спадкоємця.

Окремий випадок - коли заповідач заздалегідь підпризначив іншого спадкоємця.

Підпризначення означає, що заповідач визначив людину, яка отримає спадщину, якщо основний спадкоємець, зокрема, не прийме її або відмовиться від прийняття.

Якщо спадкоємців немає

Якщо спадкоємців, які можуть прийняти спадщину, немає, суд може визнати її відумерлою.

У такому разі спадщина переходить у власність територіальної громади за місцезнаходженням нерухомого майна. Якщо нерухомості немає - за місцезнаходженням основної частини рухомого майна.

Чи можна забрати відмову назад

Спадкоємець може відкликати свою відмову від прийняття спадщини протягом шестимісячного строку, встановленого для її прийняття.

Тобто якщо людина передумала, вона може змінити своє рішення до завершення цього строку.