Пропуск через КПП на кордоні з Румунією зупинений через атаку РФ: що відомо

"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00", - йдеться у повідомленні.

Митники просять при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини.

Що відомо про цей КПП

КПП "Орлівка - Ісакча" - це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Розташований він в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області.

Поромна переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи.