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Пропуск через КПП на кордоні з Румунією зупинений через атаку РФ: що відомо

Фото: пропуск через КПП на кордоні з Румунією "Орлівка - Ісакча" зупинено через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції. Причина - атака окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00", - йдеться у повідомленні.

Митники просять при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини.

Що відомо про цей КПП

КПП "Орлівка - Ісакча" - це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Розташований він в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області.

Поромна переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи. 

Обстріл РФ по Україні

Піздно ввечері 1 жовтня стало відомо, що росіяни завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Вже після 3:00 у Київській області працювали сили ППО. В небі над регіоном фіксували ворожі дрони.

Пізніше, близько 4:30, у Харкові пролунав вибух. За попередніми даними, ворог атакував місто КАБом.

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