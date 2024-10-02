В ніч на 2 жовтня у Харкові пролунав вибух. За попередніми даними, ворог атакував місто КАБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкові Ігоря Терехова.

"У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста", - йдеться у повідомленні о 04:23.

До цього, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів у бік міста.

Оновлено о 05:12

Терехов уточнив, що внаслідок влучання КАБу по Київському району міста пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. Наразі жертв немає . Профільні служби продовжують обстеження місця події.

Де оголошено тривогу

Станом на 04:39 повітряна тривога оголошена у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській і Одеській областях. Також згідно карти, сигнал продовжується в окупованій Луганській області та в Криму.