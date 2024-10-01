Росія вдарила "Шахедами" по Сумській області: знеструмлено три тергромади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ворожі БПЛА у Сумській області близько 22:00. Про пуски КАБ на Сумщині ПС повідомляли близько 21:00.

Нагадаємо, 1 жовтня на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей та їхніх батьків. Евакуація буде здійснюватися у примусовий спосіб з населених пунктів, що розташовані в Сумському районі. До процесу примусової евакуації залучено представників соціальних служб, поліції, рятувальників та військових.

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