ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вдарила "Шахедами" по Сумській області: знеструмлено три тергромади

Вівторок 01 жовтня 2024 23:58
UA EN RU
Росія вдарила "Шахедами" по Сумській області: знеструмлено три тергромади Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Росіяни завдали авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Адміністрація повідомляє, що наразі протиповітряні бої тривають. Українські підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки, додали в ОВА.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ворожі БПЛА у Сумській області близько 22:00. Про пуски КАБ на Сумщині ПС повідомляли близько 21:00.

Нагадаємо, 1 жовтня на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей та їхніх батьків. Евакуація буде здійснюватися у примусовий спосіб з населених пунктів, що розташовані в Сумському районі. До процесу примусової евакуації залучено представників соціальних служб, поліції, рятувальників та військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів