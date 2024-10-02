Пропуск через КПП на границе с Румынией остановлен из-за атаки РФ: что известно

"В настоящее время в пункте пропуска "Орловка" осуществляются меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00", - говорится в сообщении.

Таможенники просят при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства.

Что известно об этом КПП

КПП "Орловка - Исакча" - это международный пункт пропуска между Украиной и Румынией. Находится он в населенном пункте Орловка Ренийского района Одесской области.

Поромная переправа производит пропуск через государственную границу для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Кроме этого, совершить переход могут и пешеходы.