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Пропозиція зустрічі Путіну залишається в силі, – Зеленський

20:20 20.06.2026 Сб
2 хв
Зеленський пропонує формат зустрічі за підтримки партнерів
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Пропозиція прямої зустрічі з Путіним залишається в силі. Всі реальні формати для завершення війни "давно на столі" у Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський заявив, що Росія не зупиняє війну, попри наявність усіх можливостей для цього.

"Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі, і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру", – наголосив президент.

За його словами, пропозиція прямої зустрічі залишається актуальною.

"Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна-Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", – підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, на саміті G7 Зеленський і Трамп обговорили можливість проведення зустрічі з Путіним на території США. Зеленський наголошував, що у разі відмови Москви тиск на РФ необхідно посилити.

Київ завчасно передав Росії через посередників пропозицію щодо зустрічі лідерів. Трамп на G7 визнав, що Путін зараз перебуває у слабшій позиції, та заявив: "Росія має укласти угоду".

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Володимир Зеленський