Пропозиція зустрічі Путіну залишається в силі, – Зеленський

Зеленський заявив, що Росія не зупиняє війну, попри наявність усіх можливостей для цього.

"Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі, і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру", – наголосив президент.

За його словами, пропозиція прямої зустрічі залишається актуальною.

"Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна-Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", – підкреслив Зеленський.