Предложение встречи Путину остается в силе, - Зеленский

Зеленский заявил, что Россия не прекращает войну, несмотря на наличие всех возможностей для этого.

"Россияне не прекращают войну, хотя все предложения по этому поводу - реальные форматы, возможности реальные, все уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира", - подчеркнул президент.

По его словам, предложение о прямой встрече остается актуальным.

"Наше предложение о встрече - предложение Путину - о прямом и честном разговоре в формате Украина-Россия при поддержке партнеров - наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", - подчеркнул Зеленский.