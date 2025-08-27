Пропозиція щодо аналога статті 5 НАТО для України є пріоритетом на переговорах, - Мелоні

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", - сказала Мелоні.

Прем’єр Італії вважає, що наразі з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та Росією.

"Нарешті, після 3,5 років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях", - зазначила вона.

За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки декільком зовнішнім та внутрішнім чинникам.

"Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента США, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи попри громадську думку, яка не завжди була переконана", - додала італійський прем'єр.