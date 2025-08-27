Предложение об аналоге статьи 5 НАТО для Украины - приоритет на переговорах, - Мелони

Предложение Италии об гарантиях безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО сейчас является главным на столе переговоров союзников.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", - сказала Мелони.
Премьер Италии считает, что сейчас появился шанс на заключение мирного договора между Украиной и Россией.
"Наконец, после 3,5 лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, в течение которых она просто требовала капитуляции Киева, появился проблеск надежды на переговорный путь", - отметила она.
По словам Мелони, ситуация изменилась благодаря нескольким внешним и внутренним факторам.
"Эти проблески надежды стали возможными благодаря, конечно, инициативе президента США, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и единой поддержке Европы, несмотря на общественное мнение, которое не всегда было убеждено", - добавила итальянский премьер.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.
Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.
В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.
В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.