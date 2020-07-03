"Пропозиция" представила на съезде свою концепцию местного самоуправления

Фото: во время съезда партии (facebook.com)

В партии призывают власти стать партнером местного самоуправления, а не конкурентом

Власть должна рассматривать местное самоуправление как партнера, а не конкурента. Органы местного самоуправления должны получить более широкие полномочия. Выборными должны стать не только должности мэров и депутатов, но и судей и руководителей муниципальной полиции.

Об этом завили участники пятого съезда политической партии "Пропозиция", который состоялся 3 июля в Киеве.

По мнению мэра Днепра Бориса Филатова, центральная власть видит в местном самоуправлении прежде всего конкурента, с которым пытается бороться.

"Децентрализация не завершена, а интересы местного самоуправления презирают с двойной силой. Мы хотим наводить мосты, как в прямом, так и в переносном смысле слова, а в ответ нам ставят ультиматумы и присылают домой спецслужбы", - подчеркнул Филатов.

Участники съезда единогласно выступили за партнерство между властью и местным самоуправлением на основе четкого распределения функций. Центральная власть обеспечивает оборону границ и безопасность внутри страны, международную политику и конкурентоспособность экономики на мировых рынках, соблюдения Конституции. Но вопрос комфорта жизни граждан решаются на местах – в частности, проблемы инфраструктуры, транспорта, поставки коммунальных услуг. Поэтому органы самоуправления должны сами распоряжаться большей частью средств, которые аккумулируют, считают в партии.

"Украинцы устали ждать чего-то нового. А нужно создавать что-то новое? Надо имплементировать то, что давно известно. Европейская хартия местного самоуправления, демократия и децентрализация! Эти вещи давно работают, но не в Украине", - подчеркнул городской голова Николаева Александр Сєнкевич.

По мнению мэра Черновцов Алексея Каспрука, в Украине нет нормальных условий для реализации инфраструктурных проектов.

"Нам понадобилось 5 лет, чтобы подготовить к реализации проект модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Черновцах. 5 лет ушло на проектирование, согласования, экспертизы! Инвестиционная няня нужна не только для бизнеса, но и для инфраструктурных проектов, которые создают комфорт людям на местах", - считает Алексей Каспрук.

Члены партии также выступают за то, чтобы люди на местах получили право избирать судей и руководителей муниципальной полиции, которые будут отчитываться перед общинами и будут им подконтрольны.

Партия будет работать и над развитием сельских территорий, заявил участник съезда, первый заместитель исполнительного директора Всеукраинской ассоциации общин Иван Фурсенко.

"30 процентов населения Украины – это жители сельских территорий, чьи интересы не отстаивает ни один орган центральной власти. Органы самоуправления наиболее приближенные к этим гражданам, поэтому следует усилить их роль и наделить дополнительными ресурсами", - убежден Иван Фурсенко.

По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, партия "Пропозиция" имеет перспективу привлечь качественные изменения не только на местном уровне, но и постепенно изменить элиты страны, приведя в большую политику местных лидеров.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозицию". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

На пятом внеочередном съезде партии, который состоялся в Киеве, к партии присоединился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Ранее презентация новой партии прошла при участии мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Черновцов Алексея Каспрука, мэра Житомира Сергея Сухомлина, мэра Кропивницкого Андрея Райковича и мэра Каховки Андрея Дяченко.

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Автор: РБК-Украина