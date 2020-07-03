"Пропозиція" представила на з’їзді свою концепцію місцевого самоврядування

Фото: під час з'їзду партії (facebook.com)

В партії закликають владу стати партнером місцевого самоврядування, а не конкурентом

Влада має розглядати місцеве самоврядування як партнера, а не конкурента. Органи місцевого самоврядування повинні отримати ширші повноваження. Виборними мають стати не тільки посади мерів і депутатів, але і суддів та керівників муніципальної поліції.

Про це завили учасники п’ятого з’їзду політичної партії "Пропозиція", який відбувся 3 липня у Києві.

На думку міського голови Дніпра Бориса Філатова, центральна влада бачить у місцевому самоврядуванні передусім конкурента, з яким намагається боротися.

"Децентралізація не завершена, а інтереси місцевого самоврядування зневажають з подвійною силою. Ми хочемо наводити мости, як у прямому, так і в переносному сенсі слова, а у відповідь нам ставлять ультиматуми і присилають додому спецслужби" - підкреслив Філатов.

Учасники з’їзду одностайно виступили за партнерство між владою і місцевим самоврядуванням на основі чіткого розподілу функцій. Центральна влада забезпечує оборону кордонів і безпеку всередині країни, міжнародну політику та конкурентоспроможність економіки на світових ринках, дотримання Конституції. Але питання комфорту життя громадян вирішуються на місцях – зокрема, проблеми інфраструктури, транспорту, постачання комунальних послуг. Тому органи самоврядування повинні самі розпоряджатися більшою частиною коштів, які акумулюють, вважають у партії.

"Українці втомилися чекати чогось нового. А чи потрібно створювати щось нове? Треба імплементувати те, що давно відомо. Європейська хартія місцевого самоврядування, демократія і децентралізація! Ці речі давно працюють, але не в Україні", – підкреслив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

На думку мера Чернівців Олексія Каспрука, в Україні немає нормальних умов для реалізації інфраструктурних проектів.

"Нам знадобилося 5 років, щоб підготувати до реалізації проект модернізації систем водопостачання і водовідведення в Чернівцях. 5 років пішло на проектування, погодження, експертизи! Інвестиційна няня потрібна не тільки для бізнесу, а й для інфраструктурних проектів, які створюють комфорт людям на місцях", - вважає Олексій Каспрук.

Члени партії також виступають за те, щоб люди на місцях отримали право обирати суддів та керівників муніципальної поліції, які звітуватимуть перед громадами і будуть їм підконтрольні.

Партія працюватиме і над розвитком сільських територій, заявив учасник з’їзду, перший заступник виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад Іван Фурсенко.

"30 відсотків населення України – це мешканці сільських територій, чиї інтереси не відстоює жоден орган центральної влади. Органи самоврядування найбільш наближені до цих громадян, тому слід посилити їхню роль і наділити додатковими ресурсами", - переконаний Іван Фурсенко.

На думку політичного експерта Михайла Чаплиги, партія "Пропозиція" має перспективу спричинити якісні зміни не лише на місцевому рівні, а й поступово змінити еліти країни, привівши у велику політику місцевих лідерів.

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

На п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві, до партії приєднався мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Раніше презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.

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Автор: РБК-Україна