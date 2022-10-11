Пропозиція Лаврова про переговори про Україну із Заходом не конструктивна, - Держдеп

"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав він.

Зазначимо, що раніше Лавров заявив, що Москва відкрита до переговорів із Заходом щодо війни в Україні.

Прайс додав, що така заява пролунала після масованого ракетного обстрілу України.

Він також наголосив, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.

Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський заявляв, що Київ готовий вести переговори з Москвою, але лише за правління нового президента.

Раніше в турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України. При цьому секретар РНБО Олексія Данилова підкреслив, що проведення переговорів РФ із Заходом про війну неможливе без участі України.

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