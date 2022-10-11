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Предложение Лаврова о переговорах про Украину с Западом не конструктивное, - Госдеп

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Елизавета Драбкина

США не считают заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах относительно войны в Украине с Западом конструктивным и обоснованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса на брифинге.

"Мы не рассматриваем это как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог", - сказал он.

Отметим, что ранее Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам с Западом о войне в Украине.

Прайс добавил, что такое заявление прозвучало после массированного ракетного обстрела Украины.

Он также подчеркнул, что США придерживают принцип никаких переговоров по Украине без участия Украины.

Прайс добавил, что первым шагом к переговорам должно быть прекращение огня со стороны России.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский заявлял, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только при правлении нового президента.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины. При этом секретарь СНБО Алексея Данилова подчеркнул, что проведение переговоров РФ с Западом о войне невозможно без участия Украины.

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