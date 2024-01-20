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Пропонують їжу та ліки. Окупанти використовують пенсіонерів для агітації, - ЦНС

Україна, Субота 20 січня 2024 22:09
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Пропонують їжу та ліки. Окупанти використовують пенсіонерів для агітації, - ЦНС Фото: росіяни залучають пенсіонерів до агітації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські пропагандисти вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів. За зразком діючих на території РФ “загонів Путіна”, які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, перший такий осередок, який вони назвали “Совет ветеранов”. Його створили у тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово вони будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.

З наближенням запланованих у РФ на березень псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного російського диктатора Володимира Путіна.

На заміну, за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

В центрі нагадали, що свідома участь у пропагандистських організаціях, сприяння та виправдовування окупації України злочин який передбачає кримінальну відповідальність.

"Саме тому нагадуємо, що дуже важливо аби злочини таких осіб були зафіксовані й вони понесли за це відповідальність. Повідомляйте про подібні випадки на наш "Спротив.Бот", - заявили в ЦНС.

Вибори президента в Росії

Нагадаємо, що 8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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