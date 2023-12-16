ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Спротив.Бот". Українцям нагадали, як можна повідомити про позиції ворога

Україна, Субота 16 грудня 2023 05:45
UA EN RU
"Спротив.Бот". Українцям нагадали, як можна повідомити про позиції ворога Фото: українцям нагадали, як можна повідомити про позиції ворога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За допомогою повідомлень українців у "Спротив. Бот" Рух Опору та Сили Оборони загалом отримують цінну інформацію, яка допомагає знищити ворога та наближає момент звільнення наших територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру національного спротиву.

"Лише за останній місяць завдяки наведенню мешканців тимчасово окупованих територій було уражено близько десяти об'єктів ЗС РФ та ліквідований один зрадник. Ніхто з колаборантів й злочинців з РФ тут не відчуває себе в безпеці й приречений на розплату", - повідомили в центрі.

Повідомити Силам Оборони про зрадника або позиції ворога можна за посиланням.

Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака на Київ: дрони летіли з різних напрямків, ППО збила всі цілі
Нічна атака на Київ: дрони летіли з різних напрямків, ППО збила всі цілі
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет