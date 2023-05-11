Пропонує угоду з дияволом. У МЗС висловилися про спроби РФ налагодити відносини з Грузією

"Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол. Розглядаємо рішення Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян і відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної влади накласти санкції на Росію, а також уповільнення інтеграції", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС нагадав, що курс Тбілісі на нормалізацію відносин з Москвою відбувається на тлі окупації 20% території Грузії, викрадення грузинських громадян та порушень прав людини на окупованих територіях.

"У 2008 році російські літаки вже прилітали до Грузії, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів. Росія не зацікавлена в просуванні Грузії до ЄС і НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви - створити умови, за яких прогрес буде неможливий", - наголосив Ніколенко.

Він також зазначив, що подібні дії грузинської влади не знаходять підтримки серед частини політиків та населення країни. Тому Україна висловлює солідарність та підтримку грузинам у їхньому бажанні збудувати європейську країну.

"Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії з політикою ЄС, а також утриматися від дій, які заперечують подальший європейський рух Грузії", - додав Ніколенко.